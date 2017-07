Laparoscopia si chirurgia robotica, solutii pentru pacientele cu cancer de col

Comunicat de presa



Peste 500 de mii de femei din intreaga lume se imbolnavesc anual de cancer de col uterin, iar 250 de mii isi pierd viata din cauza acestei afectiuni. Pentru tara noastra acest subiect este cu adevarat delicat pentru ca suntem fruntasi in Europa, atat la numarul de imbolnaviri, cat si la cel de decese. Responsabila pentru 70 la suta dintre cancerele de col este infectia cu tulpinile 16 si 18 ale virusului HPV, extrem de raspandit. Modul de transmitere este pe cale sexuala, iar cele mai multe infectari apar imediat dupa inceperea vietii intime.

“In stadiii incipiente, cancerul de col uterin este vindecabil in proportie de 95 la suta. In cazurile avansate, procentul scade la 30. Succesul terapiilor nu este dictat de varsta, ci de stadiul in care este depistata boala: daca este descoperita devreme, boala se poate vindeca si la 20 si la 45 de ani”, spune dr. Osman Temizkan (Foto), ginecolog la Altunizade, cel mai nou spital din cadrul grupului Acibadem.

Boala se instaleaza mai ales intre 35 si 55 de ani, iar cele mai expuse sunt femeile care neglijeaza examenul ginecologic si nu-si depisteaza la timp infectia cu HPV. In plus, riscul de boala creste la persoanele care-si incep viata sexuala mai devreme de 20 de ani, au parteneri sexuali multipli, nu se protejeaza, au carente de vitamina A, vitamina C si acid folic, fumeaza sau au rude de gradul 1 cu cancer de col uterin. Un simplu test extrem de accesibil poate evidentia modificarile care preced cancerul de col uterin.

“Femeile active sexual, cu varsta peste 21 de ani, trebuie sa-si faca testul Babes-Papanicolau o data la 3 ani pana la varsta de 30 de ani. Daca exista suspiciuni de cancer, atunci recomandam si testarea pentru tulpinile HPV. Dupa varsta de 30 ani, se recomanda testarea Babes-Papanicolau impreuna cu testarea pentru HPV, o data la 5 ani, pana la varsta de 65 de ani, chiar in lipsa unor suspiciuni de cancer”, declara expertul.

Testarea pentru HPV, alaturi de Babes-Papanicolau, creste sansele depistarii precoce a modificarilor precanceroase, arata rezultatele unui studiu amplu facut de medici americani si britanici pe un grup de 450 de mii de femei. In plus, medicii sfatuiesc reprezentantele sexului frumos sa vina la medic pentru orice secretie sau sangerare anormale, disconfort in timpul actului sexual sau dureri de spate, care pot fi semne de cancer.