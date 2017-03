Albire dentara sau fatete - afla ce ti se potriveste mai bine

Ingalbenirea dintilor este inevitabila odata cu inaintarea in varsta, pe masura ce stratul de smalt se reduce, iar dentina de dedesubt face ca dintele sa-si piarda din stralucire. Dieta bogata in alimente care pateaza, precum si fumatul, reprezinta alti factori care ne fac sa fim stanjeniti de zambetul nostru. Din fericire, exista solutii pentru a obtine zambetul alb si stralucitor pe care ni-l dorim, albirea si fatetele dentare fiind doar doua dintre ele. Cum sa alegem, insa, cea mai potrivita varianta pentru noi?

Doamna doctor Mihaela Dan, specialist ortodont in cadrul Clinicii Orto-Implant Expert, recomanda ca aceasta decizie sa fie luata intodeauna impreuna cu medicul stomatolog, avand in vedere cateva criterii adaptate cazului particular al fiecarui pacient.

Culoarea. La pacientii cu modificari usoare sau moderate de culoare, in special tineri, cu dintii corect aliniati, sanatosi, albirea dentara poate oferi rezultatele asteptate. in cazul pacientilor ai caror dinti au culoarea gri-maronie, iar coloratia provine din interiorul dintelui (este genetica sau ca urmare a administrarii unor medicamente, precum tetraciclina), fatetele dentare reprezinta o solutie mai buna.

Alte modificari ale dintilor. Daca unii dintre dinti au obturatii (plombe) sau coroane dentare, acestea nu isi vor schimba culoarea dupa albire si va aparea o diferenta intre ele si dintii naturali. De asemenea, atunci cand dintii prezinta fisuri, fracturi minore (sunt ciobiti), forme atipice, inghesuiri minore sau spatieri se recomanda fatetele dentare, care vor asigura un aspect estetic mult mai placut.

Gradul de afectare a dintelui. Exista fatete care pot fi aplicate fara slefuire sau cu o slefuire minima. in cazul in care exista diferente de aliniere dentara, unii dinti pot necesita o slefuire mai accentuata pentru a fi adusi in acelasi plan cu ceilalti. Prin comparatie, albirea dentara poate produce sensibilitate dentara si porozitatea smaltului in prima faza, insa acestea sunt temporare si pot fi rezolvate in scurt timp.

Durata procedurii. In functie de cat de nerabdatori suntem sa obtinem dinti albi si stralucitori, putem alege fatetele dentare, care necesita cateva sedinte pentru realizarea lor sau albirea dentara, mai rapida. Cea mai buna metoda este cea profesionala, in cabinet, care poate avea loc in 1-3 sedinte, in functie de nuanta dorita. Exista si numeroase metode de albire acasa, bazate in general pe concentratii mici de peroxid de hidrogen, care isi produc efectele mai lent.