Traind intr-o societate care se bazeaza pe inter-relationare si relatii, nu ne putem izola si nici nu este sanatos sa incercam sa facem asta. Relatiile in care ne angajam ne definesc si ne umanizeaza, ne aduc fericirea si implinirea.

In opinia psihologului Laura Maria Cojocaru, inca din copilarie, ne construim o definitie a fericirii, a relatiei si incercam sa intelegem ce inseamna “sufletul-pereche” sau “perechea potrivita”. “Desenele de la Walt Disney, dar si basmele copilariei ne-au dat indicatii si directii in acest sens, generand un adevarat mit al “printului calare pe un cal alb”, care intruchipeaza perfectiunea. Uneori suferintele prin care trecem, intrand in relatii nepotrivite, ne par “cele trei incercari” din basme, de a caror izbanda depinde fericirea noastra. De asemenea, uneori credem ca “iubirea perfecta” este doar a lui Romeo si Julieta, care este patimasa, fulgeratoare, dar lipsita de longevitate, responsabilitati si echilibru emotional”, afirma Laura Maria Cojocaru, specialista in psihologia relatiilor de cuplu.

Romanii se ghideaza cel mai mult dupa iubiri de tipul “Frumoasa si Bestia”

Foto: conrado /Shutterstock

Dintre toate miturile legate de relatii, psihologul Laura Maria Cojocaru considera ca “mitul iubirii transformatoare” sau, altfel spus, Mitul “Frumoasa si Bestia” este cel mai des raspandit in sistemul de valori al romanilor. Romanele, filmele, programele de televiziune, credintele preluate de la parintii si bunicii nostri, transmise din generatie in generatie, promoveaza o femeie care are datoria si puterea de aduce un barbat pe calea cea buna, de a dezvolta si mentine o relatie si de a-l transforma radical, din Bestie in Print, doar printr-un ... sarut.

“Este poate una din cele mai mari iluzii ale timpului nostru, iluzie care distruge relatii si, mai grav, suflete. Filosofia conform careia Belle rupe vraja, doar prin iubire, si transforma Bestia – caracterizat prin frustrare, violenta, aroganta, ura etc. - intr-un Print minunat si iubitor, stapaneste credintele majoritatii femeilor din timpuri indepartate pana in zilele noastre. Ideea minunata a acceptarii si iubirii neconditionate promovata de acest basm, de altfel nepretuit, este din pacate gresit inteleasa de multi, preluandu-se doar ideea ca o femeie poate transforma oricand un barbat, doar prin dragostea ei", explica psihologul Laura Maria Cojocaru.

