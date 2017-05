Intelege PSIHOLOGIA copiilor: 23 de fraze psihologice cheie pentru parinti

Furia si emotiile puternice sunt absolut firesti pentru orice fiinta umana, in mod evident si pentru copii. Rolul parintilor nu ar trebui sa fie unul punitiv, aflam prin intermediul a numeroase studii de specialitate. Astazi, parinti din intreaga lume invata, cu ajutorul specialistilor sa creeze relatii mult mai bune cu cei mici. Copiii au nevoie de adulti atunci cand au reactii puternice, pentru a le organiza emotiile si a-i ajuta sa treaca prin momentele dificile.

Din cauza propriilor anxietati insa, parintii reactioneaza transant si in loc sa aplaneze o situatie, creeaza o stare de ruptura emotionala intre ei si copii. Ca si parinti insa, trebuie sa fim constienti ca noi suntem cei care punem bazele invatarii unor instrumente necesare stapanirii emotiilor.

Iata ce tip de atitudine propune Renee Jain, in situatii cand copiii devin furiosi, anxiosi iar parintii cred ca nu se mai pot intelege cu cei mici.

23 de fraze psihologice cheie pentru a comunica mai bine cu copiii in situatiile tensionate

1. In loc de: Inceteaza sa mai arunci cu lucruri!

Incearca: Atunci cand iti arunci jucariile mi se pare ca nu iti place sa te joci cu ele. Asta se intampla?

Tehnica Vorbitor/Ascultator ne ajuta sa comunicam sentimente intr-o maniera care nu este combativa. In acest fel comunicare ramane deschisa si in acelasi timp poti modela frazarea situatiei din perspectiva ta, ceea ce in acelasi timp ii da si sansa copilului sa refrazeze evenimentele din perspectiva sa.

2. In loc de: Copiii mari nu se comporta asa!

Incearca: Copiii mari si chiar si adultii au emotii care ii coplesesc uneori. Este OK, aceste emotii vor trece.

Haideti sa fim sinceri, cu cat copilul tau creste, cu atat cres si problemele pe care le are de infruntat. Sa ii spui ca un copil mare nu ar trebui sa mai simta furie, frustrare sau teama este neadevarat. In acelasi timp il incurajeaza pe copil sa isi evite sau stranguleze emotiile, ceea ce il impiedica sa le proceseze intr-o maniera sanatoasa.

Foto: Shutterstock/ sirtravelalot

3. In loc de: Nu mai fi furios!

Incearca: Si eu ma infurii uneori. Haide sa incercam un urlet de razboinic ca sa manifestam aceste emotii.

Un studiu recent a aratat ca, atunci cand ne ranim fizic, tipatul ne ajuta sa intrerupem mesajele de durere care se duc spre creier. Chiar daca fetita sau baietelul tau nu se afla in durere fizica, un urlet de razboinic poate sa o/il ajute sa elibereze din energia furiei intr-o maniera jucausa. Alegeti impreuna cu cel mic un tipat de razboinic sau o mantra – de exemplu ganditi-va la William Wallance din filmul Brave Heart care urla: "Libertateeeeeeeee!”

4. In loc de: Sa nu care cumva sa dai/ sa lovesti!

Incearca: Este ok sa fii furios, dar nu am sa te las sa lovesti. Trebuie ca toata lumea sa fie in siguranta.

Aceasta atitudine transmite ferm ca emotia este ok, dar actiunea nu. Separand pe cele doua, iti inveti copilul sa faca acelasi lucru.

5. In loc de: Esti asa de incapatanat/dificil!

Incearca asa: Este greu acest lucru pentru tine, nu? Vom gasi impreuna o solutie.

Cand copiii se poarta cu incapatanare, este important sa intelegem de ce fac acest lucru. Aceasta fraza intareste ideea ca sunteti in aceeasi echipa, indreptandu-va spre acelasi obiectiv.

6. In loc de: Pana aici! Mergi la colt!

Incearca asa: Haide sa ne calmam impreuna si sa mergem la locul pentru linistire.

Aceasta atitudine inverseaza practic efectul tarumatic al pedepsei prin izolarea copilului; in loc de izolare, acesta este un loc pentru reconmectare.

7. In loc de: Spala-te pe dinti chiar acum!

Incearca asa: Vrei sa ii speli dintisorii lui ---- (numele jucariei sale) intai si apoi pe ai tai?

Pentru cei mici, crizele de plans si isterie nu sunt nnimic altceva decat o modalitate de a exercita control asupra mediului inconjurator. In acest fel, ii oferi copilului posibilitatea de a prelua controlul.

8. In loc de: Mananca-ti gustarea sau vei merge la culcare flamand!

Incearca: Ce sa facem ca aceasta gustare sa fie yummmy?

Aceasta atitudine plaseaza responsabilitatea pe gasirea unei solutii, asupra copilui.

9. In loc de: Camera ta este dezgustatoare! Esti pedepsit daca nu o cureti.

Incearca asa: Ce ai zice daca ai incepe sa aranjezi mai intai acest coltisor al camerei? Te ajut si eu.

In loc sa te focusezi asupra cerintei coplesitoare de face curat, muta tinta spre simplul gest de a incepe sa faci curat. A incepe sa rezolvi o cerinta ce pare coplesitoare poate sa asigure continuarea rezolvarii acestei cerinte.

10. In loc de: Plecam si te lasam aici!

Incearca asa: De ce ai nevoie ca sa fii gata pentru plecare?

Da-i voie copilului sa constientizeze procesul tranzitiilor din viata sa. Printr-o asemenea atitudine vei evita luptele de putere si in acelasi timp ii dai copilului tau o sansa de a constientiza tranzitiile intre activitati.

11. In loc de: Inceteaza cu smiorcaitul!

Incearca: Ce-ar fi sa spui ceea ce iti doresti cu vocea normala?

Uneori, copiii se smiorcaie si nu realizeaza ca fac acest lucru. Cerandu-le sa refrazeze pe un ton normal ii inveti ca modul cum spun lucrurile, conteaza.

12. In loc de: Inceteaza sa te mai plangi!

Incearca asa: Te aud. Poti sa vii cu o solutie?

In felul acesta plasezi responsabilitatea asupra copilului. Data viitoare cand copilul tau se plange de scoala/ cina/ rude, cere-i sa se gandeasca la solutii. Aminteste-i ca nu exista raspunsuri gresite si ca orice idee, oricat de amuzanta, este bine-venita.

