Psiholog Andra Tanasescu: 'Opusul iubirii nu e ura, ci frica. Iar frica ne impiedica sa iubim'

Multi dintre noi consideram ca ura este opusul iubirii, insa in realitate blocajul apare atunci cand ne e frica sa iubim si sa ne deschidem fata de cei din jur. Din cauza fricii, unii oameni aleg satisfactiile rapide, de moment, care nu necesita implicare emotionala.

Cu toate acestea, persoanele acuza sentimentele drept principalele vinovate pentru stresul psihic, iar din acest motiv, unii considera ca o relatie fara obligatii ofera comoditate psihica mai mare decat una stabila. in realitate, crede psihologul Andra Tanasescu, sentimentele de iubire nu provoaca stres psihic, ci aceasta stare este provocata de frica.

“Din mai multe observatii empirice, am ajuns la concluzia ca oamenii traiesc mult prea des si prea intens sentimentul de frica. Le este frica de esec, le este frica de ridicol, le este frica de refuz, le este frica sa nu fie inselati, le este frica sa nu fie raniti etc. Conglomeratul de frici si temeri pe care le experimenteaza, in genere, tinerii, au ca efect reactia de fuga, de evitare si de neimplicare. Acest lucru reprezita una dintre explicatiile pentru care multor persoane le este pur si simplu greu sa aiba o relatie, alegand in loc fie sa isi gaseasca distractii usoare si de moment, fie sa isi dedice timpul diferitelor activitati, job-ului sau oricarui alt lucru cu care isi pot ocupa cat mai mult timpul”, explica psihologul Andra Tanasescu.

Iubirea nu doare, proiectiile dor

Foto: nadiia /Shutterstock

Chiar si atunci cand depasesc aceste stari daunatoare si se hotarasc sa se implice din nou intr-o relatie, oamenii se mai confrunta cu o alta problema: proiectia. “Un lucru de care nu toti sunt constienti este ca, in momentul in care intalnesc pe cineva, ei fac proiectii asupra persoanei respective. Fie proiecteaza asupra lor ce si-ar dori sa fie acea persoana si pierd din vedere cine este cu adevarat, fie proiecteaza imaginea altei persoane din viata lor cu care considera ca seamana si automat asociaza persoana nou-venita cu cea din trecut, inzestrand-o cu toate calitatile si mai ales cu defectele primei persoane. Este tot un mecanism de aparare sponsorizat de frica, extrem de nociv pentru bunul mers al unei relatii.

Oamenii au tendinta sa experimenteze toate aceste stari negative crezand ca acestea vor conduce catre fericire, si evita fix calea veritabila: iubirea. in realitate, proiectiile, asteptarile, fricile dor si ne indeparteaza de iubire. Iubirea nu doare. Din contra, iubirea vindeca si face oamenii mai buni. Iubirea ofera protectie, respect, timp, rabdare. Iubirea reprezinta caldura, e pura, e sincera si aduce implinire si fericire. Iubirea creste si scoate ce este mai bun din oameni”, afirma psihologul.