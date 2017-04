Psihologie: Cum sa te comporti dupa o cearta. 10 erori pe care sa nu le mai faci niciodata!

Intr-o legatura de cuplu, cearta e o chestiune absolut normal si poate chiar sa aiba efecte constructive si terapeutice asupra relatiei, in cazul in care va asumati astfel de momente dintr-o perspectiva adulta.

A sti sa te certi constructiv este sanatos pentru un cuplu. Chiar daca poate parea ciudat, a ne certa poate sa fie terapeutic pentru un cuplu, daca persoanele implicate au capacitatea de a face acest lucru dintr-o perspectiva sanatoasa. Certurile ajuta la descarcarea tensiunilor si curata energii care puteau fi blocate de multa vreme in interiorul relatiei.

Mai mult decat atat, momentele de reparare ale unui moment de cearta sunt de fapt cele care consolideaza orice relatie si arata partenerei sau partenerului cat de mult va pasa si cat de mult va doriti sa ramaneti impreuna.

Cearta in cupIu: Iata 10 reactii pe care ar trebui sa le eviti dupa o cearta

1. Cearta in cuplu: Nu ii intoarceti spatele brusc

Daca ai nevoie de spatiu dupa o cearta, este de inteles, dar trebuie sa comunicati acest lucru partenerului sau partenerei. Una dintre greselile cele mai grave pe care le fac oamenii dupa ce s-au certat este aceea de a ridica un zid emotional.

Daca respingi sau ignori, partenerul sau partenera se poate gandi ca este pedepsit/a si pe termen lung, astfel de gesturi provoaca o indepartare emotionala ce la un moment dat este posibil sa nu mai poata fi depasita.

Spune-i mai bine: „emotiile mele nu se consuma atat de rapid ca ale tale, dar da-mi 24 de ore si sunt sigur/a ca se va aranja totul”, in loc sa va mai certati in continuare.

2. Cearta in cuplu: Nu il/o mai mustrati pentru cuvintele folosite

Ceea ce a fost, a fost! Orice ar fi zis partenerul sau partenera in timpul unui conflict, trebuie sa ramana acolo. Cine s-a certat ar trebui sa nu mai aminteasca partenerului ceea ce l-a deranjat in acel moment. Prin urmare, daca partenrul iti spune ceva ce te irita in timpul unei certe, fa-l sa inteleaga chiar in acel moment ca acele cuvinte ale sale te-au dezamagit.

Daca a doua zi te simti inca ranita de cuvintele pe care le-a folosit, in loc sa ii readuci aminte, mai bine ia-ti putin timp. Cand reactivezi un conflict, nu faci decat sa vorbesti in gol si nu gasiti realmente o solutie

Foto: Shutterstock; Foto homepage: Shutterstock

3. Cearta in cuplu: Nu spune doar „scuze” atunci cand este inca suparat/a

Un simplu „scuze” nu este de ajuns. Ca o persoana sa simta realmente ca iti pasa de sentimentele sale este nevoie sa spui „imi pare rau pentru ca…" si sa explici la ce te referi. Si apoi trebuie sa ajungi la „Pe viitor, imi doresc sa… ” si sa concluzionezi cu faptul ca nu mai vrei sa faci aceeasi greseala din nou.

4. Cearta in cuplu: Nu cauta scuze pentru faptul ca v-ati certat

Exista milioane de cauze care pot cauza un conflict: o zi grea la serviciu, o durere de cap, o noapte de insomnie…

Cu toate acestea, nu este bine sa va varsati energia asupra partenerului. Daca esti suparat/a trist/a, mai bine comunica-i acest lucru partenerului. Nu trata relatia ca pe un spatiu unde iti poti varsa toate frustrarile si problemele. Relatia ar trebui sa fie de fapt locul revigorant al vietii tale.

5. Cearta in cuplu: Nu te retrage atunci cand el sau ea vorbeste despre aceeasi problema din nou

Daca a trecut doar putin timp de la cearta, spune-i partenerului ca esti dispus/a sa ii asculti dupa ce ati avut amandoi timp sa va ganditi. Chiar si daca incearca sa te abordeze si dupa cateva zile, nu ii intoarce spatele.

Daca initial ai simtit nevoia sa te retragi, revino si cere-ti scuze, apoi asculta cu atentie si pana la sfarsit ceea ce are sa iti spuna partenerul sau partenera. Reflecta asupra a ceea ce iti este transmis. Asigura-te ca ai inteles bine.

6. Cearta in cuplu: Nu sta <<cu botul pus>>

Nu sta cu atitudinea de "bot pus" pentru prea mult timp si nici nu te preface ca esti indiferent/a in fata unui comportament care nu iti place; in modul asta nu faci decat sa ajungi in punctul cand vei exploda din senin, in momentul cand nu vei mai putea sa tii in tine. Mai bine gaseste contextul ca sa ii poti spune partenerului ceea ce gandesti; in felul acesta eviti sa acumulezi resentimente.

