Doar fiindca nu esti mintita, nu inseamna ca nu poti fi inselata. Un mincionos stie ca este un mincinos, dar acela care spune doar parti de adevar pentru a insela este un artizan al distrugerii. – Criss Jami

Nu te lasa deci sedusa de cuvintele dulci ale manipulatorului. Bazeaza-te pe auto-control si fa alegerile tale. Daca manipularea devine o obisnuiinta in cadrul relatiei, ia in considerare si ideea de a iesi din acea relatie.

Manipularea nu este doar un control ci si o demonstratie de egoism.

Iti prezentam cateva dintre cele mai comune fraze manipulatoare si cum le poti anihila cu usurinta.

Psihologie: 7 fraze manipulatoare si cum sa raspunzi

1. “Uite, ce m-ai facut sa fac!”

Raspuns: Nu sta in puterea mea sa te determin pe tine sa faci anumite lucruri. Tu ai ales sa actionezi asa. Trebuie sa iti asumi responsabilitatea pentru propriile actiuni. Eu pot doar sa mi le asum pe ale mele.

2. „Cum poti sa fii inca suparata pe mine dupa ce ti-am cuparat acest colier?”

Raspuns: Iertarea mea nu poate fi cumparata cu bani. Ai fost foarte dragut ca ai facut acest gest. Totusi, acest colier nu poate fi un schimb pentru iertarea mea. Este o mita. Il poti avea inapoi.





3. "Da-mi sa iti verific telefonul. Cu i-ai dat mesaj? Nu esti tu persoana in care nu am incredere, este vorba despre ceilalti oameni"

Raspuns: Nu ai nevoie sa ai incredere in ceilalti. Tu trebuie sa ai incredere in mine si in onestitatea mea. Cand te porti asa, presupui ca eu as putea sa fiu o mincinoasa sau ca sunt o persoana foarte slaba. Ceea ce nu este adevarat.

