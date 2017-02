Judith Orloff, autoarea best-sellerului international 'Libertatea emotionala', ne atrage atentia, noua, empatilor, ca trebuie sa invatam sa punem bariere anumitor oameni. 'Ca sa fim liberi din punct de vedere emotional, nu putem ramane naivi in ceea ce priveste relatiile'.

Dezvoltare personala pentru empati: Judith Orloff - 4 tipuri de vampiri emotionali

Scriu acest articol cu gandul la prietena mea cea mai buna. Este cea mai dulce si inimoasa persoana pe care am intalnit-o. O afecteaza foarte tare nedreptatile si suferinta din lume, in masura in care stie sa se bucure cu multa ardoare de placerile vietii. Rade cu pofta, iubeste culorile, muzica si dansul.

Iubeste oamenii… Sare oricand in ajutorul cuiva care are nevoie. Stie sa spuna o vorba buna si intelege momentele de tristete sau de bucurie, fiindca este o persoana empatica. Totusi, i se intampla adesea sa sufere foarte tare din cauza unor oameni care nu stiu sa ii rasplateasca binele oferit si o trateaza urat. Nu stie sa se protejeze de astfel de oameni fiindca ii vede pe toti oamenii doar intr-o lumina pozitiva. Ceea ce nu este neaparat gresit… Toti avem parti pozitive si negative. Insa pentru persoanele empatice, care simt enorm si care inconstient iau asupra lor durerile si rautatile celorlalti, este mult dificil sa jongleze sau se tina la distanta de aspecte ale oamenilor care le-ar putea face rau.

Judith Orloff, autoarea best-sellerului international “Libertatea emotionala”, ne atrage atentia, noua, empatilor, ca trebuie sa invatam sa punem bariere anumitor oameni. “Ca sa fim liberi din punct de vedere emotional, nu putem ramane naivi in ceea ce priveste relatiile”.

Unii oameni sunt pozitivi si iti ridica starea de bine, iar altii iti sug optimismul si serenitatea. Vampirii energetici fac insa mai mult decat sa te consume de energie.

Cei foarte periculosi te pot face sa crezi ca nu esti o persoana valoroasa, ca esti de neiubit, “o mizerie” care nu merita ceva mai bun. Speciile mai subtile produc stricaciuni facand mici sapaturi la nivel emotional si facandu-ne sa nu ne simtim bine in pielea noastra, spune Judith Orloff. De exemplu - “Draga, am vazut ca ai pus cateva kilograme pe tine.” sau “Esti hipersensibila!” Brusc, te-au destabilizat din punct de vedre emotional, punctand zone ale stimei de sine. Ca sa te protejezi este foarte important sa inveti sa recunosti astfel de persoane, spune Judith Orloff.

Semne ca ai intalnit un vampir emotional

Ai pleoapele grele si stari de somnolenta.

Starea ta generala e in picaj.

Ai nevoie sa mananci carbohidrati sau mancaruri care iti aduc confort.

Simti anxietate, depresie, furie.

Te simti anihilat/a, tintit/a, minimalizat/a.

4 tipuri de vampiri emotionali

VAMPIRUL NR. 1: Narcisistul

Motto-ul sau este: “Eu primul”. Totul are legatura doar cu el. Narcisistii au o senzatie grandiosa a importantei proprii si despre ceea ce li s-ar cuveni, tanjesc dupa admiratie si sa fie tot timpul in centrul atentiei. Sunt foarte periculosi, fiindca sunt lipsiti de empatie si au o capacitate limitata de a iubi neconditionat. Daca nu faci lucruri exact asa cum isi doresc ei, devin punitivi, respingatori si reci.

Cum sa iti protejezi emotiile: Mentine-ti niste asteptari realiste. Aceste persoane sunt limitate din punct de vedre emotional. Incearca sa nu te indragostesti de o astfel de persoana sau sa te astepti sa nu fie egoiste sau sa iubeasca fara atasamente.

Nu lasa ca auto-stima ta sa depinda in vreun fel de un astfel de om. Ca sa comunici cu succes, adevarul trist e ca de fiecare data trebuie sa le arati cum ceva este in beneficiul lor. Este mai bine sa nu intri in legaturi intime cu un astfel de ego dificil, dar daca relatia este de ne-evitat, foloseste strategiile expuse, pentru a obtine rezultate dorite si mai ales pentru a te auto-proteja emotional.

VAMPIRUL NR. 2: Victima

Aceste persoane se agata de tine cu atitudinea “saracul de mine” si sunt alergici la a-si asuma responsabilitati pentru actiunile lor. Lumea este tot timpul impotriva lor si motivul nefericirii lor. Cand oferi o solutie problemelor lor iti vor spune mereu Da, dar. Ai putea sfarsi prin a le evita telefoanele si a te mai intalni cu ei. Ca prieten, poate vrei sa ajuti, dar felul cum se plang mereu te copleseste.

Asculta cu atentie si spune-i prietenului sau rudei cu aceasta atitudine “Te iubesc, dar nu pot sa ascult decat cateva minute, doar daca nu vrei sa discutam solutii. As fi incantat/a sa te ajut in aceasta directie.”

Daca este vorba despre un coleg, asculta cu atentie si spune “Te incurajez si eu ca lucrurile sa iasa bine.” Apoi spune: “Sper sa ma intelegi, dar am un termen si trebuie sa ma intorc la munca.” Foloseste-te si de limbajul npn-verbal - tine-ti mainile incrucisate si intrerupe contactul vizual, pentru a te ajuta sa pui aceste limite sanataose.

