DEPENDENTA AFECTIVA: 5 caracteristici psiho-emotionale distructive in iubire

In mod evident, cele mai nocive astfel de raporturi de dependenta se manifesta in relatiile de cuplu.

Iubirea dependenta – Cum sa o recunosti?

Iata care sunt caracteristicile dependentei in cuplu:

- Persoana aflata intr-o relatie de dependenta nu are deloc spatiu personal.

- Aceasta persoana are nevoie de confirmari si reconfirmari ale devotiunii absolute.

- Aceasta persoana nu poate evolua emotional, este caracterizata de stagnare si are tendinta de a se reprima si de a se inchide in fata evenimentelor externe, de frica schimbarii si din necesitatea de a mentine certitudinea cu privire la unele aspecte ale vietii cum ar fi o relatie; o relatie care este mai degraba un sacrificiu prin care isi sufoca orice alta dorinta sau interes personal in numele unei „iubiri” care ocupa primul loc in viata lor.





Acest tip de atitudine isi are radacinile in copilarie cand experientele de interrelationare precoce au fost frustrante si nesatisfacatoare. De aici senzatia permanenta ca risca sa piarda ceva si toate concesiile pe care le fac propriului sine, in schimbul oricarei farame de atentie care sa vina din partea celuilalt.

Daca vorbim despre relatii de dependenta in cuplu, atunci nu putem vorbi cu adevarat despre iubire, ne avertizeaza psihologii.

Iubirea si dependenta nu pot trai concomitent, iar daca relatia continua, iubirea este umbrita de dependenta.

Iata greselile inconstiente ale persoanelor dependente:

1. Persoanele dependente sunt incapabile sa traiasca singure

Persoanele dependente sunt incapabile sa traiasca singure, fara un partener. Cand sfarsesc o relatie cauta sa umple imediat golul cu altcineva. Adesea, aceste noi relatii nici macar nu se bazeaza pe dragoste ci pe nevoie. De aceea, cu timpul apare tensiunea care duce in final catre ruptura acelui cuplu.

2. Persoanele dependente nu stiu sa puna limite

Limtele sanatoase sunt necesare in toate aspectele vieti noastre si evident, si in relatie cu ceilalti. Sa stim cand sa spunem „nu”, sa nu uitam care sunt lucrurile care ne fac placere, sa stim cand sa facem concesii si cand nu.

In relatii cu persoanele dependente veti observa cum acestea din urma sunt incapabile sa puna limite si sfarsesc tot timpul prin a ceda cu privire la chestiuni importante pentru sinele lor, doar din teama ca daca spun „nu”, ar putea sa piarda persoana care le este alaturi.

Iata de ce, adesea sfarsesc prin a suporta tot felul de tratamente abuzive. In mod evident, stima lor de sine e foarte scazuta. Vorbim despre persoane incapabile sa se exprime cu sinceritate, de teama respingerii. Aceste persoane lasa mereu la o parte ceea ce isi doresc cu adevarat, pentru a evita riscul de a se simti din nou vulnerabile si singure.

