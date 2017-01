Psihologie: 'Cartea alba a terapeutilor ABA' a aparut in limba romana

Aceasta carte este primul text academic de terapie comportamentala aplicata in limba romana, fiind necesara oricarui specialist care lucreaza in domeniu.

Cartea a fost lansata prin intermediul unui workshop dedicate specialistilor, organizat de Terapie Comportamentala Aplicata (ATCA), in colaborare cu Universitatea din Bucuresti si Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei, workshop-ul international ABA sustinut de catre autorii cartii „Applied Behavior Analysis",

John Cooper, Timothy E. Heron si William Heward, cu ocazia lansarii traducerii acesteia in limba romana.

Aceasta carte este primul text academic de terapie comportamentala aplicata in limba romana, fiind necesara oricarui specialist care lucreaza in domeniu. „Este insa o carte utila si celor care lucreaza cu copii tipici, in scoli de masa. Lucrarea este de asemenea primul pas in dezvoltarea unui viitor program de formare in limba romana in domeniul analizei comportamentale”, a declarat presedintele ATCA, Anca Dumitrescu.

Cartea este la a doua editie si a fost actualizata de-a lungul timpului cu informatii si tehnici noi de interventie.

„Este una dintre cele mai onorante zile ale carierei noastre. Este un privilegiu ca profesionisti din alta tara, din alta limba, sa considere munca noastra atat de valoaroasa incat sa fie tradusa”, potrivit lui William Heward, profesor emerit in educație la Universitatea de Stat Ohio (SUA), unul dintre autorii cartii, prezent la lansarea care a avut loc la Bucuresti. Celor care solicita aplicarea ABA in cazul copiilor cu tulburari din spectrul autist, expertul tine sa le explice ca in ABA exista metode diferite, toate dovedite stiintific.

„Ceea ce face ABA este sa ofere strategii. Include o filosofie si principii de baza prin care educatorii pot crea interventii pentru probleme specifice pe care le au cu elevi tipici sau cu tulburari din spectrul autist”, a mai explicat William Heward.

La evenimentul de lansare au fost prezenti peste 500 de experti romani in domeniu, care au participat la workshop-urile sustinute de cei trei autori americani de-a lungul zilei.