Incep inscrierile in Taberele Urbane de Programare si Tehnologie de Vara pentru copii, de la Logiscool.ro

Comunicat de presa

Copiii si adolescentii cu varste cuprinse intre 7 si 17 ani isi pot petrece vacanta de vara intr-un mod distractiv, dar educational in cadrul taberelor urbane de programare si tehnologie organizate de scoala internationala Logiscool.

Parintii isi pot inscrie juniorii vara aceasta pe site-ul Logiscool in sectiunea Tabere Urbane de Vara, iar cursurile vor avea loc la sediul din zona Turda, Bucuresti, in sector 1.

In cadrul cursurilor copiii vor invata sa creeze primul lor joc, sa programeze diferiti roboti, sa proiecteze o lume Minecraft sau sa manuiasca tool-uri de editare video, IT si web design pentru a-si crea propriile clipuri pe YouTube sau propriul website.

Cat dureaza taberele?

in functie de varsta si domeniul de interes, ei pot participa la programe distractive de cursuri si activitati.

Parintii pot alege varianta de jumatate de zi, de luni pana vineri sau varianta taberei de o zi intreaga, ce include o masa si un numar mai mare de activitati.

Copiii cu varste de peste 12 ani pot alege si cursul de programare intensiva Scoolcode, ce dureaza doua saptamani.

Ce studiaza copiii in cadrul taberei de vara Logiscool?

Niciodata nu e prea devreme sa cladesti bazele unui viitor de succes. Din acest motiv, in cadrul taberei copiii sunt ajutati de traineri din domeniu sa isi dezvolte gandirea analitica si algoritmica prin intermediul unei curricule bazate pe crearea de jocuri si activitati distractive.

Pentru ca fiecare copil sa invete exact ceea ce isi doreste, taberele urbane sunt impartite pe mai multe specializari foarte actuale:

Cursuri de Programare: Cea mai utila indeletnicire in ziua de azi, unde cei inscrisi la aceasta tabara urbana pot invata despre IT, crearea si programarea jocurilor pe calculator, crearea si proiectarea aplicatiilor Android sau despre hardware si senzori.

Cool Tools: Cursuri de editare video - modulul ideal pentru copiii care nu se deprind de Youtube si folosesc mai tot timpul camera telefonului, sau pentru adolescentii care sunt fascinati de constructia unui website. Juniorii vor invata cum sa creeze videoclipuri sau site-uri interesante, pline de continut util.

Cursuri de Robotica: Robotii nu mai sunt demult un subiect SF, ba chiar fac parte din viata noastra de zi cu zi. in aceasta tabara copiii invata ce inseamna programarea unui robot, cum se construieste si cum pot controla diferiti roboti.

Minecraft: Modulul acesta demonstreaza ca jocurile pe calculator nu sunt o pierdere de timp. Construirea unei lumi Minecraft este un mod excelent de a dezvolta creativitatea, iar crearea unei harti de aventura apeleaza la gandirea algoritmica a celor mici.

Cat costa taberele urbane?

Preturile taberelor sunt cuprinse intre 549 si 1.349 RON, iar fratii si grupurile de trei sau mai multi prieteni beneficiaza de reduceri intre 20 - 30%.

„Mi se pare genial ce pot sa invete acum inca din clasa a doua sau a treia! Daca as fi avut asa ceva la dispozitie cand eram de varsta lor, cred ca as fi stiut mai repede ce imi place si spre ce sa ma indrept mai departe.” spune Denis Tataru, instructor Logiscool si student anul al II-lea la Facultatea de Automatica si Calculatoare, Universitatea Politehnica Bucuresti

Despre scoala de programare pentru copii si adolescenti Logiscool:

Logiscool este o scoala internationala de programare fondata cu intentia de a face accesibile cunostintele digitale si de programare de baza. inarmati cu o curricula speciala, adaptata constant la cerintele pietei si o platforma educationala dezvoltata intern, cativa studenti universitari ambitiosi instruiesc copii si adolescenti si ii ajuta sa faca primii pasi spre unul dintre cele mai bine platite joburi din viitor.

Logiscool a deschis primele cursuri in Budaörs, Ungaria, in Ianuarie 2014, avand in prezent aproximativ 50 de scoli in 8 tari. Peste 13.000 de copii au beneficiat de cursuri si tabere in cei patru ani de activitate.