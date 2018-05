Stil indraznet si rafinat - brandurile Papucei si Bon Bijou la Designers Boutique din Bucuresti Mall

Comunicat de presa

Clientii Bucuresti Mall vor putea gasi in perioada 25 mai – 14 iunie la Designers Boutique, creatiile romanesti Papucei si Bon Bijou, doua branduri pentru femeile care vor sa iasa in evidenta prin modele rafinate, elegante, dar indraznete.

Designers Boutique, un spatiu oferit gratuit de Bucuresti Mall intre 23 martie si 15 iunie 2018, pune la dispozitia clientilor, la fiecare trei saptamani, colectia unui alt designer roman de moda. Primul nume care si-a prezentat creatiile la Designers Boutique a fost Venera Arapu, urmata de Izabela Mandoiu si Kinga Varga.

Brandul Papucei s-a nascut la Iasi, in 2006, datorita creatoarei si inginerului de fabrica Angela Vasiliu. Elementele definitorii ale stilului Papucei sunt nuantele metalice, finisajele care dau un aspect invechit si aplicatiile indraznete. Realizate manual in atelierul propriu din Iasi, colectiile de incaltaminte, accesorii si haine au surprins de fiecare data prin creativitate si modul de prezentare. Papucei a fost si unul dintre primele branduri romanesti de la targurile internationale de la Paris, Milano, New York sau Dubai. Angela Vasiliu a reusit sa isi creasca afacerea cu succes, asadar astazi, produsele sunt vandute in alte tari din Europa, atat online, cat si in magazinele proprii. Publicul este unul vast, de la adolescente pana la femei adulte.

Bon Bijou este un brand care ofera fashionistelor acele accesorii statement, care nu ar trebui sa lipseasca din cutia lor de bijuterii. Prin imbinarea materialelor textile, metalice, pietre naturale si zirconii au fost create bijuterii unice. Bon Bijou este ca un studio de creatie, un univers unde clientele isi pot customiza accesoriul in functie de personalitatea fiecareia.

Cele doua branduri romanesti vor aduce la Designers Boutique cele mai recente colectii pentru anul 2018. Dincolo de articolele din materiale de calitate si bun gust pe care si le pot cumpara, clientele Bucuresti Mall vor primi gratuit cate un produs Douglas la fiecare achizitie.

Inca de la deschidere, din 1999, Bucuresti Mall a oferit bucurestenilor acces la unele dintre cele mai mari si mai populare branduri de fashion internationale, precum si la branduri locale. Prin Designers Boutique pop-up store, Bucuresti Mall pune in mod gratuit la dispozitia designerilor romani un spatiu in care vizitatorii sa poata descoperi, interactiona si achizitiona tot ce e mai bun in materie de design local.