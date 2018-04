50 de pictori impresionisti din colectia BCR - Colectia de arta BCR va fi expusa la Art Safari Bucuresti 2018

Comunicat de presa

Banca Comerciala Romana va expune in cadrul celei de-a cincea editii a Art Safari Bucuresti (11-20 mai, Piata George Enescu, Bucuresti) o parte importanta a tezaurului ei cultural. Expozitia de pictura este compusa din valoroase opere ale marilor artisti romani, care nu se afla in circuitul public: Tonitza, Petrascu, Pallady, Darascu, Ressu, tuculescu, Baba, Bernea si multi altii.

„Arta este considerata adesea ca una dintre singurele constante din viata noastra. Ca un reper constant in viata romanilor, BCR a colectionat, de-a lungul timpului, valori ale creatiei artistice, pe un traseu paralel muzeelor si colectiilor. Banca a devenit astfel un fin observator, dar si detinator al patrimoniului cultural romanesc. BCR isi expune o parte din tezaurul sau, cu o selectie de pictura romaneasca, de la Nicolae Tonitza la Ion tuculescu. Colectia bancii, care cuprinde si o sectiune de arta contemporana, s-a dezvoltat in principal pe coordonatele stilistice ale perioadei interbelice. Este o epoca in care mari artisti, cu viziuni puternic individualizate, au contribuit la aparitia unei arte romanesti cu o abordare diversificata a momentelor din spatiul romanesc, dar si in Europa, in consonanta cu marile directii estetice ale epocii”, a declarat Ionut Stanimir, Director Executiv Directia de Comunicare BCR.

„Colectionand arta, o banca isi extinde tezaurul si devine un conservator al patrimoniului cultural. Suntem onorati ca vom expune in cadrul Art Safari Bucuresti acest tezaur al BCR, o institutie cu o lunga traditie de colectionar”, a declarat Ioana Ciocan, Director Art Safari Bucuresti.

Horia Bernea - Gradina verde - 1989

In cadrul expozitiei „50 de pictori impresionisti din colectia BCR”, iubitorii de arta vor putea admira opere ale artistilor: Alexandru Ciucurencu, Aurel Baesu, Camil Ressu, Corneliu Baba, Dumitru Ghiata, Eustatiu Stoenescu, Gheorghe Petrascu, Henri H. Catargi, Horia Bernea, Ion Theodorescu Sion, Ion tuculescu, Iosif Iser, Jean Alexandru Steriadi, Marius Bunescu, Max Arnold, Nicolae Darascu, Nicolae Tonitza, Octav Bancila, Rodica Maniu, Rudolf Schweitzer-Cumpana, Samuel Mutzner, stefan Luchian, stefan Popescu, Theodor Pallady, Vasile Popescu.

Camil Ressu - La cules - 1920-1922

Art Safari Bucuresti va fi conceput sub forma unui muzeu temporar, care va gazdui, drept principale focusuri, o expozitie de arta contemporana organizata de Hervé Mikaeloff (curatorul Louis Vuitton Foundation din Paris) si expozitia “Natural-Cultural”, dedicata artei romanesti importante, curatoriata de Alina Serban. Pavilionul expozitional este semnat de arhitectul Attila Kim, comisarul Romaniei la Bienala de Venetia - editiile 2016 pana in prezent.

Nicolae Tonitza - Peisaj la Balcic

Biletele early-bird pot fi achizitionate pana pe 25 aprilie, pe www.artsafari.ro.