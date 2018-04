Cursuri gratuite de educatie financiara si antreprenoriala pentru copii la Plaza Romania

Comunicat de presa

Plaza Romania si Ken ACADEMY organizeaza “Copilul tau, antreprenor”, cursuri gratuite de educatie financiara si antreprenoriala pentru copiii cu varste intre 9 si 12 ani. Trei ateliere cu durata de 90 de minute vor fi organizate pe 18 aprilie, 9 mai si 6 iunie, intre orele 18.00 si 19.30.

Educatia financiara si antreprenoriala au devenit deja obligatorii pentru a-i ajuta pe copii sa-si construiasca propriul drum, intr-o perioada in care tentatiile sunt peste tot, cardurile de credit se obtin usor, iar cumparaturile sunt la un click distanta. Profesiile viitorului nu sunt bine definite, concurenta este in crestere, iar lumea este intr-o continua schimbare.

De aceea, copiii au nevoie de indrumare pentru a reusi sa gaseasca drumul pe care si-l doresc. Atelierele “Copilul tau, antreprenor” isi propun sa provoace copiii la invatare prin joaca, dezvoltarea unor abilitati ce ii vor ajuta in viata: incredere in sine, planificare, lucru in echipa, leadership!

Programul Atelierelor din cadrul Plaza Romania:

Atelier 1: Planificare si Organizare - (Este important sa avem un plan sau trecem direct la actiune? De ce criterii tinem cont atunci cand planificam un eveniment sau o afacere? Cum construim o Harta Mentala (MindMap) pentru a avea ordine in idei si activitati?)

Atelier 2: Abilitati de prezentare – (Cum putem sa ne prezentam pe noi insine sau ideile noastre? Cum construim o prezentare de impact? Cum captam atentia auditoriului? De ce elemente trebuie sa tinem cont? )

Atelier 3: Vand un produs sau ajut clientul sa gaseasca ce are nevoie? Abilitati de vanzare (Ce inseamna a vinde: a convinge pe cineva sa cumpere ce am eu sau sa ii ofer clientului o solutie la nevoia pe care o are? Ce intrebari adresam clientului si cum o facem? De ce este important sa ne ascultam clientul? Ce tehnici de vanzare pot folosi?)

Grupele vor fi alcatuite din minimum 15 – maximum 20 de participanti. Copiii vor primi invata de la un trainer cu experienta in business si practica in dezvoltarea de abilitati si in lucrul cu copiii.

Inscrierile se fac la adresa de mail: marketing@anchorgrup.ro.

Participarea copiilor este oferita gratuit, proiectul fiind organizat de KEN Academy si Plaza Romania.

Mai multe detalii sunt disponibile pe site-ul www.plazaromania.ro si pe pagina de Facebook dedicata evenimentului.

Ce inseamna “Copilul tau, antreprenor”?

Reprezinta o sansa pentru copii sa experimenteze o mica parte din ce propune KEN Academy, primul si cel mai complex program de educatie antreprenoriala si financiara dedicat copiilor cu varste intre 8 si 13 ani.

KEN Academy organizeaza in perioada de vara unica tabara antreprenoriala din Romania: KIDS BUSINESS CAMP - locul unde timp de 6 zile, copiii vor mesteri cu drag la afacerea mult visata, isi vor dezvolta abilitati antreprenoriale si de echipa.

Mai multe detalii, pe: https://www.facebook.com/events/347430149108074/