Bruce Willis revine pe marile ecrane in filmul Death Wish. Razbunarea

Comunicat de presa

Soarta si furia sunt companioni periculosi si nestatornici. Nu le putem prezice sosirea si nu stim niciodata cat de mult ne indeparteaza sau ne apropie de adevarata noastra natura umana. Dr. Paul Kersey (Bruce Willis) se afunda in furia sa inainte de a descoperi cine este exact: un om care cauta sa faca dreptate, in afara legii.

Filmul „Death Wish. Razbunarea” este distribuit de Forum Film Romania si va avea premiera pe 9 martie 2018.

Premisa dramatica a reinterpretarii filmului, imaginata de regizorul Eli Roth, face din „Death Wish” un film actual, care abordeaza teme precum crima, pedeapsa si puterea de a lupta. Aceasta poveste a fost spusa prima data in 1972, de Brian Garfield, in romanul cu acelasi nume. in 1974 a aparut si prima adaptare realizata de Wendell Mayes, in care a jucat Charles Bronson. Pentru varianta noua, din 2018, scenaristul Joe Carnahan si regizorul Eli Roth au facut echipa cu Bruce Willis, unul dintre cei mai cunoscuti actori din filmele de actiune.

Doctorul Paul Kersey (Bruce Willis) e un chirurg experimentat, care si-a facut o cariera din salvarea vietii oamenilor aflati in pragul mortii. Dar dupa ce sotia lui e ucisa, iar fiica lui intra in coma in urma unui atac plin de brutalitate, Kersey se hotaraste sa-si foloseasca abilitatile lui unice pentru a deveni un razbunator care nu cunoaste indurarea.

Astfel, Paul Kersey isi insuseste o identitate alternativa. Zi de zi este Kersey chirurgul, iar noaptea, cand iese pe strazi, devine un justitiar cunoscut sub numele de Grim Reaper. Willis, ale carui performante au adus mereu complexitate personajelor sale, l-a perceput pe Paul Kersey drept un om care isi urma drumul in viata linistit. El spune ca: „Eu chiar cred ca, la un nivel foarte profund, totul se intampla cu un scop. Am crezut ca acest personaj e pe drumul pe care trebuie sa fie. Pentru a fi doctor, asa cum este Kersey, trebuie sa vrei sa ajuti oamenii. Apoi, desi lucrurile se desfasoara in urma unei tragedii, el ajunge unde este pentru ca asa era menit sa se intample, intr-un fel sau altul.”

„Oamenii au aceasta fantezie de a fi justitiari, de a lupta impotriva criminalitatii. Acesta este si unul dintre motivele pentru care filmele cu super-eroi sunt atat de populare. E ideea ca oamenii obisnuiti au puterea de a se lupta cu raul”, spune Roth, regizorul filmului.

„Am sapat foarte adanc pentru a vedea cum putem spune aceasta poveste intr-un fel in care spectatorii sa se poata conecta cu ea. Am stiut ca nu putem face ceva ca in anii ’70, pentru ca s-au schimbat foarte multe lucruri de atunci, insa un lucru e sigur – Paul Kersey este impins spre actele sale de violenta de frustrarea pe care o are din cauza lipsei de resurse a politiei. El decide sa ii gaseasca pe atacatorii familiei sale dupa ce intra in posesia unui indiciu”, spune producatorul Roger Birdbaum, care a lucrat la aceasta noua versiune a filmului alaturi de producatorul Stephen J. Eades si Ilona Herzberg.