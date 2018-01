Bourjois prezinta noua colectie Healthy-Mix care cuprinde primer, BB Cream & pudra

Comunicat de presa

Este timpul sa spui au revoir tenului obosit ... si bonjour tenului radiant! Dupa relansarea fondului de ten si al anticearcanului Healthy Mix, Bourjois prezinta o rutina complet noua si sanatoasa, ideala pentru a obtine un aspect luminos si proaspat. Vedetele colectiei sunt primer-ul, BB Cream-ul si pudra, trei produse esentiale pentru estomparea semnelor de oboseala. Tenul va capata un aspect sanatos, odihnit si radiant. Très jolie!

Femeile pariziene sunt foarte ocupate, insa cunosc foarte bine beneficiile unui ten radiant. Din fericire, crearea unui aspect uniform si radiant este la fel de usoara precum ‘un, deux, trois, quatre’, datorita formulei speciale pe care o cuprinde colectia Healthy Mix:

Primer-ul Healthy Mix pregateste tenul si ii confera instant o culoare uniforma.

BB Cream-ul Healthy Mix infrumuseteaza pielea si o hidrateaza.

Pudra Healthy Mix confera un ten radiant si mat.

Pentru a definitiva machiajul, adauga un plus de culoare cu legendarul Little Round Pot Blush de la Bourjois.. et voilà!

Primer Healthy Mix

Primul pas pentru o piele sanatoasa – aplicarea primer-ului. Vei ascunde imediat semnele oboselii, obtinand un look fresh!

Bogata in vitamina C, A si B5, formula Healthy Mix are o tehnologie de corectare a pigmentului, acoperind petele rosii, cearcanele din jurul ochilor si subtonurile de culoare ale pielii. Primer-ul netezeste liniile fine si textura pielii, minimizand aspectul porilor. Pielea arata revitalizata, intinerita si odihnita – ca atunci cand tocmai te-ai trezit din somnul de frumusete. Primer-ul are o textura fina, care nu este lipicioasa, se armonizeaza perfect cu pielea si confera o senzatie de prospetime, alaturi de un parfum delicat, fructat.

BB Cream Healthy Mix

Descopera BB Cream-ul Healthy Mix, care ingrijeste pielea si confera un aspect sanatos de lunga durata. BB Cream-ul Healthy Mix evidentiaza stralucirea naturala a pielii si ascunde semnele de oboseala. Bogata in vitaminele C, A, E si B5, formula usoara asigura o hidratare completa pana la 24 de ore, dar si o acoperire perfecta. BB cream-ul echilibreaza culoarea pielii si estompeaza imperfectiunile, dezvaluind un ten natural si proaspat. Textura confera un aspect natural, permitand pielii sa respire, iar parfumul fructat va contribui la placerea de a-l purta si aplica. Cu siguranta vei uita ca porti make-up!

Alege dintre cele trei nuante potrivite tuturor subtonurilor de ten. BB Cream-ul vine intr-un ambalaj rosu inchis si are o banda transparenta care dezvaluie nuanta din interiorul recipientului.

Pudra Healthy Mix

Obtine un make-up cu aspect mat! Pudra Healthy Mix este prima pudra anti-oboseala de la Bourjois care ofera pielii stralucire si un efect mat, uniform. Aceasta contine un mix de vitamine C, A si B5 si are o formula fina ce controleaza sebumul inestetic al tenului. Pudra este disponibila in patru nuante potrivite tuturor tonurilor de ten.

Ambalajul este unul premium, de culoare rosie si are un capac transparent, care dezvaluie nuanta din interior. Paleta cuprinde un burete si o oglinda care faciliteaza aplicarea.

Un Look Radiant

Colectiei Healthy Mix este evidentiata prin imaginea de promovare a produselor. in imagine este surprinsa femeia pariziana, care e intotdeauna zambitoare, aplicand ultimele retusuri pentru a obtine un make-up perfect; pielea ei este fresh si luminoasa. Brosele in forma de fructe ne trimit cu gandul la complexul de vitamine pe care formula Healthy Mix o contine.

Expresia Hello vitamine, bonjour ten radiant spune totul despre aceasta colectie!



Colectia Healthy Mix

Este timpul sa spui au revoir tenului obosit... si bonjour tenului radiant! Dupa relansarea fondului de ten si al anticearcanului Healthy Mix, Bourjois prezinta o rutina complet noua si sanatoasa ideala pentru a obtine un aspect luminos si proaspat. Vedetele sunt primer-ul, BB Cream-ul si pudra, trei produse esentiale pentru estomparea semnelor de oboseala. Tenul va avea un aspect sanatos, odihnit si radiant. Très jolie!

Primer Healthy Mix

Ingrijeste si confera o culoare sanatoasa tenului.

Formula bogata in vitaminele C, A si B5

Actiune anti-oboseala super eficienta

Tehnologie de corectare a pigmentului

Parfum fresh, fructat

Nuante: o nuanta universala #000

BB Cream Healthy Mix

Corectare si hidratare impecabila.

Formula bogata in vitaminele C, A si B5

Ascunde semnele de oboseala

Estompeaza imperfectiunile

Hidrateaza pana la 24 de ore

Textura usoara, ce lasa pielea sa respire

Parfum fresh, fructat

Nuante: #01 Light, #02 Medium, #03 Dark



Pudra Healthy Mix

Pielea ta va radia uniform si va avea un aspect mat.

Formula bogata in vitaminele C, A si B5

Finish mat

Control asupra sebumului

Efect anti-oboseala

Confort la purtare

Nuante: #01 Vanilla, #02 Light Beige, #03 Dark Beige, #04 Light Bronze

Produsele sunt disponibile incepand cu luna noiembrie 2017.