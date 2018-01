Uita de vergeturile datorate sarcinii cu uleiul de la Klorane

Esti pe cale sa devii mamica. Este, poate, cea mai frumoasa perioada din viata ta. Traiesti minunea de a-ti purta copilul in pantece. Este un sentiment unic pe care doar tu il traiesti la adevarata lui intensitate. Dar, odata cu asta, simti si schimbarile prin care trece corupul tau de la o saptamana la alta.

Printre cele mai comune semne vizibile ale sarcinii se numara vergeturile. Pentru ca acestea sa nu lase o amprenta inestetica asupra corpului tau iti recomandam sa eviti aparitia lor cu uleiul pentru prevenirea vergeturilor de la Klorane. Acesta este util si in ameliorarea lor daca au apucat deja sa-si faca aparitia.

Acest produs contine uleiuri de sofranel si luminita noptii (bogate in Omega 6) - ce hranesc si hidrateaza - ulei de camelina (bogat in Omega 3) – ce potenteaza corectarea vergeturilor nou aparute.

Datorita acestor ingrediente, uleiul pentru prevenirea si corectarea vergeturilor de la Klorane regenereaza si restructureaza in profunzime tesuturile, le reda elasticitatea si le hidrateaza intens.

Potrivit unui studiu clinic realizat pe 50 de femei insarcinate, 89% dintre ele au fost multumite de eficacitatea preventiva, 98% dintre participante la studiu au observat reducerea vergeturilor, iar 94% dintre cele care au folosit produsul au declarat ca acesta calmeaza senzatia de mâncarime a pielii.

Uleiul pentru prevenirea si corectarea vergeturilor de la Klorane este un produs sigur ce poate fi folosit inca din primul trimestru de sarcina si chiar in perioada alaptarii, având o formula ce contine 98% ingrediente naturale.

Desi corpul tau trece prin numeroase schimbari in perioada sarcinii tu trebuie sa pastrezi doar amintirile frumoase ale acestei perioade deosebite, iar vergeturile nu se numara printre ele. Uita de aceasta problema cu uleiul pentru prevenirea si corectarea vergeturilor de la Klorane.

Descopera si alte produse Klorane in farmacii si imprieteneste-te cu noi pe Facebook: https://www.facebook.com/KloraneBebeRomania/

#KloraneMum

Foto homepage: Pexels/ freestocks.org