HOSPICE si Kaufland Romania isi unesc fortele: tricouri optimiste pentru refugiul copiilor cu boli rare sau limitatoare de viat

Comunicat de presa

HOSPICE Casa Sperantei si Kaufland Romania isi unesc din nou fortele si lanseaza tricourile optimiste, un proiect de strangere de fonduri pentru dezvoltarea Centrului socio-medical HOSPICE de la Adunatii Copaceni.

Astfel, “Cine n-are un optimism sa-si cumpere” sau “Viata mea de optimist: Ziua vesel, noaptea vesel” sunt doar cateva dintre mesajele de pe tricourile optimiste, care vor putea fi cumparate din toate magazinele Kaufland din tara, in aceasta perioada.

O mare parte din fondurile obtinute din vanzarea tricourilor se vor indrepta catre Centrul HOSPICE de la Adunatii Copaceni, un spatiu in care copiii cu boli rare si limitatoare de viata si familiile lor pot gasi refugiu si alinare.

Kaufland Romania este cel mai important partener al acestui proiect si, cu ajutorul celor peste 300.000 de euro donati pana in prezent, cladirile care exista pe domeniul de la Adunatii Copaceni au intrat intr-un proces de renovare si utilare, iar unele dintre ele au fost deja finalizate. Centrul va include o unitate cu 12 paturi ce va oferi ingrijire paliativa copiilor, spatii pentru activitati educativ-terapeutice destinate copiilor, un adapost dedicat familiilor aflate in situatii limita (6 apartamente) si un centru educational. Domeniul pe care este amenajat centrul a fost donat fundatiei de familia Florescu in 2012.

„Luptam alaturi de HOSPICE pentru a reda speranta si optimismul in vietile copiilor care sufera de boli incurabile si a familiilor lor, sprijinind demersul de a deschide noul Centru socio-medical. Ne dorim ca prin sustinerea noastra sa transmitem tuturor un mesaj important: nu trebuie sa uitam de acesti copii. Romania are nevoie de o infrastructura care sa raspunda nevoilor lor. Ramanem dedicati cauzelor HOSPICE Casa Sperantei de a o dezvolta si ne asumam sa continuam eforturile, dupa ce anul trecut am reusit deschiderea Sectiei de Pediatrie din cadrul Centrului de ingrijire paliativa din Bucuresti”, a declarat Anna Katharina Scheidereiter, Manager CSR Kaufland Romania.

„Copiii cu boli limitatoare sau amenintatoare de viata au nevoie de mai mult decat atentie si medicamente potrivite, au nevoie si de optimism. Iar Centrul de la Copaceni, proiect unic in Europa de Est, va oferi clipe de neuitat pentru copiii care sufera de o boala incurabila si va contribui simtitor la imbunatatirea calitatii vietii acestora. Kaufland Romania este deja un partener strategic pentru HOSPICE Casa Sperantei, iar aceasta colaborare pe termen lung ne ofera posibilitatea sa mentinem optimismul in viata pacientilor HOSPICE”, a declarat Mirela Nemtanu, director executiv al HOSPICE Casa Sperantei.

Tricourile optimiste lansate de HOSPICE si Kaufland Romania fac parte din campania Academia de Optimism. Accesand website-ul www.academiadeoptimism.ro, oricine poate sa se inscrie la cursurile copiilor de la HOSPICE printr-o simpla donatie. Lectiile de optimism accesibile pe platforma constau in scurte clipuri video ce ii au in prim plan pe copiii HOSPICE si pe invitatii lor.

Alaturi de ei, vom invata ce inseamna cu adevarat optimismul si motivele pentru care ar trebui sa pretuim fiecare clipa de viata, indiferent de problemele cu care ne confruntam. Academia de Optimism HOSPICE poate fi sustinuta si printr-un SMS recurent de 2 EURO/luna, trimitand mesajul OPTIMISM la numarul 8844. Toate fondurile generate in urma acestei campanii vor fi folosite pentru finalizarea dezvoltarii centrului socio-medical HOSPICE de la Adunatii Copaceni.