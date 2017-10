Radiografia cuplului modern: si barbatii isi doresc sa spele hainele, conform unui studiu comandat de catre DERO

Comunicat de presa

In continuarea misiunii sociale de a sustine romancele sa isi indeplineasca visurile, DERO lanseaza o noua campanie de comunicare si deschide dialogul pe o tema prezenta in gospodariile din Romania: impartirea treburilor casnice. In contextul in care, de peste 50 de ani, DERO aduce prospetime in casele romanilor si face din spalatul hainelor o activitate placuta pentru femeile din Romania, campania „DERO 2in1. E unul pentru doi!” aduce un nou mesaj: spalatul hainelor este o actiune care poate si merita sa fie realizata de ambii parteneri, astfel incat femeile sa aiba mai mult timp liber pentru ele si cei dragi.

Conform unui studiu* comandat de catre DERO la nivel national, majoritatea femeilor din Romania dedica peste 10 ore pe saptamana treburilor casnice, in timp ce majoritatea barbatilor dedica intre 2 si 4 ore acelorasi responsabilitati.

Conform aceluiasi studiu, majoritatea barbatilor din Romania (62,88%) declara ca ar fi dispusi sa se implice mai mult in spalatul hainelor pentru ca partenerele lor sa aiba mai mult timp pentru ele sau pentru cuplu, iar 15,03% dintre acestia ar fi dispusi sa se ocupe numai ei de aceasta responsabilitate.

In acelasi timp insa, 65% dintre femei au declarat ca le face placere sa se ocupe de spalatul hainelor. Chiar daca si-ar dori sa imparta aceasta responsabilitate cu partenerii lor, 47,1% dintre femeile din Romania declara ca partenerii lor nu se implica mai mult in spalatul hainelor pentru ca nu le place aceasta responsabilitate, in timp ce 31,16% spun ca partenerii lor considera spalatul hainelor drept o treaba de gospodina.

Odata cu lansarea noii campanii, DERO relanseaza si intregul portofoliu de produse, pentru ca romanii sa se bucure de aceleasi produse de calitate, dar cu cel mai intens parfum de pana acum.

„Noua campanie de comunicare fundamenteaza misiunea DERO, cea de a sustine visurile romancelor si initiativele care contribuie la dezvoltarea acestora. Din studiul derulat la nivel national, am fost placut surprinsi sa aflam ca spalatul hainelor este perceput ca o activitate placuta de catre femei, dar si ca barbatii ar fi dispusi sa se implice mai mult pentru ca partenerele lor sa se bucure de mai mult timp liber. DERO, prin parfumurile sale incantatoare, face spalatul hainelor mai placut pentru toata lumea, asa ca, ii incurajam si pe barbati sa incerce produsele noastre.”, a declarat Monica Tamas, Senior Marketing Manager Laundry in cadrul Unilever South Central Europe.