ParkLake sarbatoreste un an in mijlocul naturii

Comunicat de presa

Cu ocazia aniversarii, ParkLake deruleaza campania “Sarbatoreste un an alaturi de ParkLake”, prin care organizeaza o multime de activitati care sa aduca zambete pe fetele vizitatorilor - concert aniversar Smiley, mii de vouchere cadou, tombola aniversara care va oferi prin tragere la sorti un Land Rover Discovery si multe premii pe loc, in valoare totala de peste 80.000 de euro.

Evenimente aniversare la ParkLake Shopping Center

In perioada 1-3 septembrie, ParkLake pregateste momente de distractie si petrecere a timpului liber, toate intr-un cadru natural.

Cel mai iubit artist al momentului - Smiley - va sustine un concert in ParkLake Garden vineri, 1 septembrie, incepand cu ora 20:30, pentru a sarbatori impreuna cu vizitatorii aniversarea centrului comercial. Bucurestenii vor fi intampinati cu un prosecco si cu un Candy Bar inainte de concert. Momentele frumoase petrecute impreuna cu familia sau cu prietenii vor putea fi imortalizate la PhotoBus-ul pus la dispozitie de ParkLake la iesirea pe terasa dinspre parc.

Aniversarea continua sambata, 2 septembrie, cu parada naturii intr-un show special dedicat vizitatorilor centrului comercial. intre orele 17:00-19:00 artisti de peste hotare au pregatit pentru publicul din ParkLake o reprezentatie rupta din povestile fantastice, de la inaltime. Flori incantatoare si fluturi cu aripi de matase vor defila intr-o parada ce promite sa fie cel putin surprinzatoare.

Duminica, 3 septembrie, intre orele 12:00 si 13:00, copiii sunt asteptati sa participe la spectacolul organizat de teatrul Excelsior, iar de la ora 17:00, toti doritorii, cu mic, cu mare, sunt invitati sa se intalneasca cu cele mai frumoase Statui Vivante care si-au dat intalnire la Park Lake.

In perioada 1 septembrie – 30 septembrie, pe parcursul intregii luni aniversare, ParkLake Shopping Center ofera 3000 de vouchere cadou si mii premii, printre care se numara si trei telefoane mobile Iphone 7 oferite saptamanal.

Vizitatorii au la dispozitie o platforma aniversara - zambeste.parklake.ro - unde vor putea incarca un selfie din mijlocul naturii. Colectorul de zambete va masura intensitatea acestuia, iar participantii vor putea castiga cate un voucher de 50 de lei la peste 100 de magazine partenere, in functie de cat de larg zambesc.

De asemnea, ParkLake rasplateste fidelitatea clientilor sai cu mii de premii pe loc. Pentru achizitii de minimum 100 lei, pot castiga unul dintre miile de premii, in limita stocului disponibil si, in plus, pot intra in competitia pentru premiul cel mare, acordat prin tragere la sorti. Marele premiu, un Land Rover Discovery va fi oferit in cadrul marii extrageri de la inceputul lunii octombrie.

Regulamentul campaniei este disponibil pe www.parklake.ro.