Festivalul PLAI (8-10 septembrie 2017) - un motiv in plus pentru o escapada la Timisoara

Dupa festivalurile de vara, ce ar fi sa iti planifici un week-end intreg la Timisoara, acolo unde are loc in fiecare an, la inceput de septembrie, Festivalul PLAI? Trei zile de distractie, ritmuri raggae, latino-americane, drum and bass, workshopuri, cultura si activitati pentru toate gusturile si varstele.

Cam asa s-ar defini Festivalul PLAI, un eveniment in care bucuria si diversitatea sunt “la ele acasa”! Poate d-asta festivalul a ajuns acum la cea de-a XII-a editie, devenind totodata un simbol pentru Timisoara.

Nici nu e de mirare, daca ne gandim la artistii care au cantat aici, dar si la numeroasele premii pe care le-a obtinut pana acum. PLAI este cel mai important festival de “world music” din Europa, organizat 100% de catre voluntari, primul festival din Romania care a ajuns in finala European Festival Awards si finalist in 3 ani, iar in 2008 a castigat Premiul Charlemagne pentru tineri europeni.

Lista distinctiilor ar mai putea continua, dar cu siguranta te intereseaza mai mult programul de anul acesta.

Asadar, pe langa atelierele si spectacolele interesante ce se desfasoara pe parcursul celor 3 zile de eveniment si a sectiunii “Teatru”, la fel de apreciata, organizatorii au oferit deja programul complet al artistilor care vor urca pe scena Festivalului PLAI, desfasurat la Muzeul Satului Banatean din Timisoara.

Ultimele nume anuntate sunt Gentleman din Germania (un artist cu un stil unic si autentic de raggae, influente hip-hop si muzica electronica), Dom La Nena din Brazilia (o artista colaj, cu o voce magnetizanta, ce “struneste” la fel de bine instrumentele de percutie si violoncelul), Ed Rush (DJ) din Marea Britanie (cunoscut mai ales in muzica electronica drum and bass), si Royksopp (trupa norvegiana cu un lung istoric in muzica de clubbing, clar definiti in zona de synth-pop).

Printre ceilalti artisti care vor canta la PLAI: Tony Allen, Röyksopp (DJ set), Tamikrest, Chassol, Bombino, Mokoomba.

Cei prezenti la momentele after-party ale festivalului vor asista si la mixajele unor artisti romani. Abonamentul PLAI poate fi cumparat cu suma de 98 de lei, iar biletul de o zi cu 58 de lei online prin Eventim si fizic de la librariile Carturesti sau de la AMBASADA (in Timisoara).

Mai multe detalii sunt disponibile pe www.plai.ro, email pr@plai.ro sau pagina de Facebook: https://www.facebook.com/PLAIFestival/

* de Marina Rasnoveanu