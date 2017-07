Top tendinte pentru plaja: imprimeuri bogate, decupaje trendy si detalii romantice

Noua colectie Penti in materie de costume de baie si accesorii de plaja pentru vara 2017

Caracterizata de un mix de tendinte si stiluri care urmareste sa raspunda preferintelor fiecarei femei, colectia abunda in produse multicolore, iar tema #mix&match permite peste 50.000 de combinatii diferite pentru cele care prefera sa se joace cu piesele de plaja si sunt mereu in cautarea unui look diferit.

Colectia pentru aceasta vara pune accentul pe un look colorat, indraznet, elegant si confortabil in acelasi timp, se adreseaza atât adeptelor unui stil minimalist si elegant, cât si a celor care prefera un design deosebit, cu imprimeuri bogate si a celor care aleg functionalitatea mai presus de orice si pune la dispozitie un design perfect pentru fiecare stil si forma a corpului.

Paleta larga de optiuni disponbila in materie de cromatica si design fac usoara gasirea costumului de baie ideal, care sa puna in valoare calitatile si, in acelasi timp, sa ascunda micile imperfectiuni ale corpului. Pentru clasicul costum de baie intreg abordarea este in aceasta vara una jucausa, prin decupaje trendy si elemente precum franjuri si volane, in timp ce costumele de baie din doua piese se remarca prin forme si modele creative si moderne, care fac posibila crearea unor combinatii mix&match nelimitate. In ceea ce priveste gama cromatica, se evidentiaza o varietate larga de nuante, de la alb si roz pâna la albastru si rosu, fiind completate de teme grafice si exotice.

Indiferent de alegere, fiecare costum de baie urmareste sa confere eleganta si functionalitate, piesele asigura confortul necesar si modeleaza linia corpului si te invita sa dai frâu liber imaginatiei si sa creezi nelimitate combinatii.

Noua colectie Penti cuprinde sase game, fiecare reprezentând câte un stil diferit si o sursa de inspiratie aparte, asa cum lasa de inteles si numele pe care il poarta fiecare: Mistic, Etnic, Riviera, Tropic, Minimal si Synergy. Gama Mistic se evidentiaza prin aerul romantic dat de elementele din dantela colorate, dar si detaliile crosetate si brodate. Are ca tema contrastul si este evidentiata de culorile indraznete.

Gama Etnic este caracterizata de un mix armonios intre imprimeurile etnice si cele colorate. Fiecare purtare se transforma astfel intr-o calatorie exotica.

Gama Riviera va picta aceasta vara in nuante bogate de albastru transpuse in imprimeurile traditionale.Tema marina este pastrata si se regaseste si in accesoriile de plaja, precum fustele, pantalonii scurti si esarfele.

Asa cum ne duce cu gandul la simplul auz al numelui pe care il poarta, Gama Tropic este inspirata de un design colorat, cu motive vegetale si tropicale.

Simplitatea si minimalismul sunt caracteristicile distinctive ale gamei Minimal. Eleganta pe care o confera aceste elemente vorbesc pe limba oricarei femei si ii complimenteaza atitudinea sexy si cool in acelasi timp.

Gama Synergy se adreseaza celor care cauta un costum de baie pe masura personalitatii lor dinamice. Imprimeul colorat completeaza cu succes atitudinea relaxata si cool a celor care se se aventureaza in valurile marii, dar stiu in acelasi timp sa aprecieze momentele de relaxare pe plaja. Paleta cromatica consta intr-un mix de imprimeuri grafice, cu linii gros conturate, sloganuri si culori neon.

Colectia Penti pentru 2017 este una bogata si, pe langa costume de baie, include si accesorii pentru plaja, precum palarii, ochelari de soare, genti, rochii si papuci de plaja. Aceste elemente isi gasesc locul in mod armonios in oricare dintre cele sase game si completeaza cu succes orice outfit de plaja.