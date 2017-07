Veranda Mall incepe campania reducerilor de vara, cu preturi mai mici cu pana la 70%

Mijlocul sezonului estival aduce motive de shopping pentru bucuresteni. Veranda Mall anunta startul campaniei de reduceri, cu preturi mai mici cu pana la 70% in majoritatea magazinelor din mall.

Comunicat de presa

Mijlocul sezonului estival aduce motive de shopping pentru bucuresteni. Veranda Mall anunta startul campaniei de reduceri, cu preturi mai mici cu pana la 70% in majoritatea magazinelor din mall. Vizitatorii centrului comercial din Obor au posibilitatea de a-si achizitiona la preturi foarte avantajoase o gama extinsa de produse, precum imbracaminte, incaltaminte, accesorii, cosmetice, produse pentru copii sau produse pentru casa. Campania dureaza pana in a doua jumatate a lunii august.

„Perioada de reduceri masive din timpul sezonului estival este o etapa fireasca pentru un centru comercial, an de an. Pentru noi aceasta este cea de-a doua campanie pe care o organizam, dupa cea din lunile ianuarie si februarie, iar cu aceasta ocazie ne asteptam la cresteri de trafic si vanzari. Clientii nostri pot profita de ofertele avantajoase din magazine, avand oportunitatea de a economisi sume importante la cumparaturi.”, declara Maria Craciun, Center Manager Veranda Mall.

Pe parcursul acestei perioade, clientii Veranda Mall pot sa isi achizitioneze produsele dorite la preturi mult mai mici. Spre exemplu, in magazinele H&M si Orsay discounturile ajung pana la 50%, magazinul de lenjerie Trimuph aplica reduceri de pana la 30%, iar la CCC preturile scad chiar pana la 70%.

Totodata si produsele pentru copii sunt la reducere, in magazinul Noriel discounturile fiind cuprinse intre 30% si 50% pentru jucarii si haine.

In plus, iubitorii de calatorii pot profita de ofertele speciale pregatite de agentiile de turism Tui Travel si Eurolines, care ofera pachete avantajoase pentru cele mai exotice destinatii.

Pentru a rasplati fidelitatea clientilor, Veranda Mall a pregatit o promotie speciala in cadrul campaniei de reduceri, astfel ca, la cumparaturi de minimum 150 de Ron in magazine, clientii primesc un premiu instant constand intr-un pachet de 6 doze de bere. Toate detaliile in regulamentul campaniei.

Eveniment special: Parada Reducerilor

In weekendul 22- 23 iulie, Veranda Mall va organiza Parada Reducerilor, un eveniment special dedicat iubitorilor de cumparaturi. Magazinele ii vor astepta pe clienti cu cele mai bune oferte, iar ei vor beneficia de o multime de surprize din partea mallului.

Doamnele si domnisoarele vor avea oportunitatea de a se inscrie in cadrul unui concurs special pe pagina de Facebook Veranda Mall, pentru a castiga o experienta de shopping completa. 50 de norocoase vor fi premiate cu tinute gratuite de la magazinele din mall, iar in cadrul sesiunii de shopping vor fi consiliate de stilisti, pentru cele mai potrivite alegeri.

La Parada Reducerilor, fericitele castigatoare vor prezenta tinutele achizitionate, pe parcursul celor doua zile ale evenimentului, si se vor bucura de sesiuni de make-up, hairstyling, cocktailuri si multe altele.

In plus, vizitatorii centrului comercial vor avea ocazia sa afle care sunt cele mai noi tendinte de fashion de la stilistii prezenti la eveniment si vor putea castiga premii instant, in cadrul unor concursuri speciale.

Pentru informatii suplimentare puteti accesa pagina de web www.verandamall.ro, sau pagina oficiala de Facebook Veranda Mall.