Sarcina dupa 35 de ani

Comunicat de presa

Fertilitatea femeilor atinge apogeul intre 20 si 30 ani, dupa care incepe sa scada. Dupa aceasta varsta creste si frecventa problemelor prezente in timpul sarcinii, riscul de avort spontan sau al malformatiilor congenitale. Totusi, nu trebuie sa va descurajati, pentru ca numarul femeilor care nasc dupa 30 ani a crescut semnificativ in ultimele decenii. Daca aveti un stil de viata echilibrat, veti putea sa concepeti in mod natural si sa dati nastere unui copil perfect sanatos. Va puteti creste sansele de a ramane insarcinata luand zilnic o combinatie de multivitamine si minerale, care micsoreaza riscul de infertilitate.

De ce scade fertilitatea dupa 35 de ani?

Cea mai frecventa cauza a infertilitatii o reprezinta problemele de ovulatie. Imbatranirea ovarelor este una dintre schimbarile normale care se produc in organism odata cu inaintarea in varsta. Daca la pubertate majoritatea femeilor au aproximativ 300,000 ovule, in momentul in care femeile ajung la menopauza, mai raman doar cateva mii. In timp, acestea imbatranesc, iar embrionii isi pierd capacitatea de a se implanta in peretii uterului. Exista cateva teste speciale care pot sa releve cantitatea de ovule, dar nu si calitatea acestora.

Pe masura ce inaintati in varsta, pot aparea si probleme ginecologice precum infectii pelviene, leziuni la nivelul tuburilor falopiene, endometrita sau fibroame uterine. Daca nu sunt tratate corespunzator, se pot acutiza in timp, devenind un factor de risc pentru fertilitate. O simpla infectie cu chlamydia se poate dezvolta intr-o inflamatie pelvina, blocand ulterior trompele uterine.

Probleme si rezolvari

Odata cu inaintarea in varsta, sarcina este asociata cu un risc crescut de avort spontan si de anomalii genetice si cromozomiale, una dintre cele mai grave fiind defectul de tub neural. Acidul folic luat in primele saptamani ale sarcinii reduce cu 70% riscul de malformatii legate de dezvoltarea tubului neural. Elevit 1 comprimate filmate contine 800 micrograme de folat (atat sub forma de acid folic cat i Metafolin®), dar si Fier, Iod si alte substantele nutritive esentiale pentru a sprijini dezvoltarea sanatoasa a copilului inca din ziua conceptiei acestuia.

Trebuie sa stiti si ca va dura mai mult sa concepeti un copil daca aveti intre 30 si 40 ani. In cele mai multe cazuri, sarcina apare dupa aproximativ un an daca nu se utilizeaza metode de contraceptie. Aproximativ jumatate dintre femeile care nu raman insarcinate in aceasta perioada vor concepe in urmatorul an, iar pentru mai putin de 1% va fi nevoie de inca un an de incercari. Realizarea unor concentratii ridicate ale substantelor nutritive, de care organismul are nevoie ca sa va sustina, poate necesita un anumit timp.