Umeri decupati in noua colectie ETIC

Comunicat de presa

Piesele din colectia de primavara-vara ETIC respecta aceasta tendinta, iar umerii sunt pusi in evidenta in diverse feluri. De exemplu, pentru o tinuta ce poate fi purtata chiar si la birou, ETIC propune bluze elegante, care au pe umeri decupaje discrete. Pentru zilele toride, exista o multime de variante de bluze fara umeri: unele sunt romantice, cu volane, altele au elastic in partea de sus si pot fi purtate in doua feluri – pe un umar sau cu ambii umeri dezgoliti. Unele au detalii din dantela, un material in tendinte. Printre preferate sunt camasile fara umeri – albe, cu dungi roz sau cu dungi albastre.

Rochiile fara umeri au fost si ele create pentru diverse momente: pot fi purtate in oras, la petreceri, in club, iar modelele vaporoase, din materiale usoare, sunt ideale pentru plaja. Pentru tinutele office, ETIC a creat rochii elegante, cu mici decupaje in dreptul umerilor.

Pe langa piesele care pun accent pe umeri, in colectia de primavara-vara ETIC vei descoperi o multitudine de rochii, topuri, bluze, tricouri sau pulovere lejere – cu insertii metalice, dantela, paiete sau chiar tricouri cu mesaje haioase. Nu in ultimul rand, tinutele office – sacouri, pantaloni, fuste sau rochii – sunt elegante si cu un twist, care le scoate din anonimat.

Colectia The Colors of the Sun de la ETIC este deja disponibila in toate magazinele brandului si online, pe etic.ro.