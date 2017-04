Cosuri? Imperfectiuni? Leziuni acneice?

Fie ca se manifesta in timpul adolescentei, fie ca apare la maturitate, acneea este un factor neplacut. Provocata de bacteriile P. acnes, ce se unesc in colonii si formeaza un biofilm rezistent la tratamente, acneea necesita ingrijire corespunzatoare si specializata.

Laboratoarele dermatologice Ducray au descoperit singurul ingredient activ 100% natural cu efect tintit asupra biofilmului produs de acnee – inovatia brevetata Myrtacine. Gama Keracnyl contine produse dedicate tuturor tipurilor de ten cu tendinta acneica: exces de sebum, puncte negre si/sau rosii inflamate, cu sau fara tratament medicamentos.

Keracnyl gel spumant: reduce cosurile si punctele negre, curata si purifica pielea, regleaza secretia de sebum, calmeaza si hidrateaza. Poate fi utilizat singur sau in asociere cu tratamentele medicamentoase. Se aplica pe fata si corp de doua ori pe zi. Contine Myrtacine, dar si o molecula Prohydrine®, cu rolul de a evita senzatia de “piele care strânge”.

Pentru leziuni acneice inflamate

Keracnyl PP: are actiune eficienta asupra cosurilor in 7 zile (dovedita clinic**) si reduce semnele persistente. De asemenea, are efect antiinflamator ce optimizeaza si imbunatateste toleranta pielii la tratamentele anti-acneice, fiind nr 1 in Franta pe ingrijirea antiseboreica. Contine Myrtacine si vitamina PP. Are o putere mare de hidratare si, din acest motiv, este o baza excelenta pentru machiaj.

Pentru puncte negre si leziuni acneice recidivante

Keracnyl Control: Deblocheaza porii, reduce punctele negre, reduce excesul de sebum si previne recurenta. Poate fi folosit pentru intretinerea dupa tratamentele medicamentoase. Pret: 60 ron

Pentru piele cu tendinta de acnee severa tratata cu retinoid oral

Keracnyl Repair: ingrijire adjuvanta ce garanteaza reparare si hidratare intensa, reface echilibrul stratului hidrolipidic al pielii si asigura toleranta maxima. Reduce cu 97% semnele de uscaciune***, este hipoalergenic si non-comedogenic. Beneficiaza de sistemul Cosmetica Sterila (formula ramâne intacta pe toata durata

utilizarii, 0% conservanti). Pret: 65.5 ron

Produsele Keracnyl se pot gasi in farmacii. Mai multe detalii: www.keracnyl.ro

Foto homepage: Shutterstock/ Syda Productions