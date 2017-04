Comunicat de presa

Cu totii ne dorim sa traim constient si sa avem parte de liniste si echilibru in viata noastra. Avem la indemana toate informatiile necesare pentru asta, le putem accesa cu un simplu click, internetul fiind plin de ele. Totusi, intr-un mod ciudat, nu reusim sa traim asa cum ar trebui, asa cum ne-am dori. Suntem mereu agitati, vesinic grabiti, fara rabdare, tot timpul cu telefonul in mana.

In ultima vreme oamenii tind sa fie tot mai dornici sa petreaca tot mai mult timp cu telefonul lor, si tot mai putin cu oamenii din jur. Ajungem sa traim o viata paralela care se desfasoara in online, intr-o realitate virtuala, fara dorinta de a mai comunica cu cei prezenti. Ne izolam in timp ce viata se desfasoara pe langa noi. Pentru ca telefonul este acel obiect pe care nu il uitam niciodata, care e mereu cu noi si mai ales in raza noastra vizuala, ne-am dorit sa lansam o colectie de carcase cu mesaje care sa ne ajute sa ne reconectam la noi insine si la oamenii din jur, atunci cand pur si simplu suntem luati de val sau usor dezechilibrati, iar singura relaxare pare telefonul mobil si social media.

Colectia de carcase pentru telefon Andreea Raicu contine cinci mesaje, pe alb sau pe negru disponibile pentru noua modele de telefon din gama Samsung si Apple.

Cele cinci mesaje cu care Andreea rezoneaza sunt: Call someone you love, Disconnect to reconnect, Live this moment, leave the phone, Life is more real offline si Don’t touch me while you’re eating. Am ales un design simplu, minimalist, un font care ne reprezinta, in combinatia clasica si eleganta de non-culori alb si negru.

Carcasele sunt, momentan, disponibile doar online, pe shop.andreearaicu.ro, iar pretul este de 65 lei pentru varianta din silicon sau 139 lei pentru varianta premium.