Gama de siropuri Meltus - Sinergie dintre natura si stiinta, cea mai eficienta solutie impotriva afectiunilor celor mici

Comunicat de presa

Vineri, 10 martie 2017, ora 10.30, intr-o atmosfera eleganta, intr-una dintre salile de epoca ale hotelului Grand Hotel Continental, a avut loc cea de a doua intalnire Meltus Social Moms. Intalnirea a avut ca subiect principal de discutie gama de siropuri Meltus, bucuria de a fi mame si dinamica de a gasi mereu solutiile cele mai bune pentru copii.

Printre subiectele punctate, doamnele extrem de active in mediul online si in acelasi timp foarte bine informate – deja mamici sau pe punctul de a deveni mamici - au dezbatut despre cea mai des intalnita afectiune atat in viata copiilor, cat si in viata adultilor: tusea.

Doamna doctor Helen Draghici, mama a patru fete, cu blandete si umor, le-a impartasit bloggeritelor si jurnalistelor prezente, din experienta sa vasta de mama, dar si de medic. Din respect pentru pacienti, dar si pentru copiii pe care ii creste, doamna doctor testeaza, gusta si analizeaza cu multa atentie fiecare produs pe care il recomanda. Dupa teste indelungate, si-a capatat increderea si puterea de a recomanda cel mai inovator produs de pe piata privind ameliorarea tusei, fie ea productiva, fie seaca, atat pentru adulti, cat si pentru copii.

Invitata speciala a evenimentului, mamica model Anca Serea a continuat dezvaluirea micilor secrete care o ajuta sa fie o mama fericita si a recomandat siropurile Meltus ca unul dintre acele cateva elemente care o ajuta sa mentina echilibrul fizic al copiilor sai, indiferent de varsta.

Atat Anca Serea, cat si doamna doctor Helen Draghici recomanda gama de siropuri Meltus pentru reteta inovatoare, care imbina forta vindecatoare a naturii cu forta stiintei, o sinergie perfecta care ofera un efect mult mai rapid fata de alte combinatii. Natura si stiinta s-au intalnit intr-un singur loc.

Un alt subiect inepuizabil a fost cel despre ingredientele pe care le de ine gama de siropuri Meltus in compozitie; unele dintre ingredientele “minune” ale naturii: miere, patlagina, grindelia, cimbru etc.

Gama de siropuri Meltus vine in sprijinul mamicilor si datorita faptului ca are efect antiinflamator, bactericid si imunostimulator. Practic, durata simptomatologiei suparatoare este cat mai scurta, iar organismul lupta mult mai eficient.

In ceea ce priveste Meltus Tusicalm pentru tusea iritativa - de cele mai multe ori de natura virala - combinatia este 100% naturala si eficienta: componentele naturale din Meltus Tusicalm au efect antiviral, bactericid si antiinflamator, iar mierea si patlagina au efect emolient.

