Cum sa arati elegant in haine comode: 5 sfaturi inedite

Poti sa te simti confortabil si sa arati bine, in acelasi timp. Poti renunta la tocurile inalte si incomode pentru tocuri medii, confortabile, sau poti inlocui costumele stramte cu salopete elegante, usor de purtat si imbracat. Noi o sa-ti aratam cum poti face toate astea si sa arati elegant, in acelasi timp.

Schimba tocurile inalte pentru unele medii

Tocurile inalte te pot scoate mai usor in evidenta la un eveniment, insa vei ajunge, probabil, sa stai mai mult jos decat in picioare. Ca sa te simti confortabil, poti purta balerini sau platforme, dar nu te vei sim i la fel de eleganta. Fiecare tip de incaltaminte are avantajele si dezavantajele sale.

Solutia intermediara este sa porti tocuri de marime medie. Tocurile medii imbina ce e mai bun din cele doua lumi. Vei ob ine aspectul rafinat pe care ti-l doresti, insa fara sa sacrifici propriul confort. Te vei simti bine in ele, nu te vor durea picioarele si vei obtine cu mai putine eforturi look-ul elegant si rafinat pe care ti-l doresti.

Alege o salopeta eleganta

Pentru zilele in care vrei sa fii eleganta fara prea mari eforturi, opteaza pentru o salopeta. Salopetele, desi elegante, sunt foarte confortabile si usor de purtat. Mai mult, spre deosebire de fuste, nu va mai trebui sa-ti faci griji de pozitia in care stai pe scaun.

Salopetele pot fi purtate fara probleme in orice perioada a anului. Sunt perfecte pentru situatiile in care esti pe fuga si nu ai mult timp la dispozitie ca sa te aranjezi. Arata bine pe orice tip de corp si nu va mai trebui sa-ti faci griji daca hainele tale se asorteaza.

Poarta sutiene confortabile

Nu e nevoie sa vorbim despre cat de mult te poate deranja sutienul, mai ales daca il porti mai mult timp. E dificil chiar si sa gasesti un sutien care sa ti se potriveasca, fara sa mai vorbim de confort. Insa lucrurile nu trebuie sa fie asa.

Poti incerca sa inlocuiesti sutienele obisnuite cu bustiere sau sutiene fara sarme, care sunt mult mai comode si se muleaza perfect pe formele corpului tau. Mai mult decat atat, sutienele fara sarme sunt mult mai subtiri, au un aspect mai placut si sunt mult mai confortabile, pentru ca iti lasa pielea sa respire.

Incearca pantalonii cu talie ajustabila

Pantalonii cu talie ajustabila sunt, de departe, cei mai confortabili pantaloni pe care ii vei purta vreodata. Sunt usor de imbracat, lejeri si nu te vei incalzi niciodata in ei. Talia elastica inlatura si nevoia de a folosi o curea, ceea ce nu poate fi decat un avantaj.

Mai mult, noile modele sunt foarte elegante si pot fi potrivite usor cu majoritatea hainelor din garderoba ta. Conform nymag.com, pantalonii cu talie elastica sunt articole vestimentare care pun in valoare toate hainele cu care sunt asociati. Iti vor da un plus de rafinament si, in acelasi timp, te vor face sa te simti confortabil in orice context social.

Imbogateste-ti tinuta cu un pulover stilat

Nu poti gresi niciodata cu un pulover. Sunt confortabile, usor de purtat si, cel mai important, sunt foarte calduroase, ceea ce le face perfecte pentru zilele ploioase sau racoroase. Sunt foarte convenabile pentru ca le po i da jos usor daca ti se face cald si le poti imbraca imediat daca temperatura scade.

Puloverele se potrivesc foarte bine cu orice fel de imbracaminte, in special cu hainele elegante. De exemplu, un pulover finut de tip cardigan poate fi asociat fara probleme chiar si la cele mai rafinate tinute. Daca sunt asociate corect, puloverele pot imbogati orice tinuta si iti pot da un aer de rafinament si originalitate.

Sursa foto: Shutterstock