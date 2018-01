Colectia Marchesa primavara/vara 2018: 20 de rochii de poveste, care iti taie respiratia

Fiecare colectie Marchesa in parte este o adevarata incantare vizuala desprinsa parca din lumi fantastice, de poveste, dar iata ca pentru sezonul primavara-vara 2018, designerii nu s-au dezis de maiestria lor. Colectia Marchesa Ready to wear primavara-vara 2018 este absolut minunata, cu tinute care iti taie respiratia, inspirate din viata fantastica a milionarei secolului XIX, Aimme Crocker. Aimme Crocker, excentrica exploratoare si autoare a cartii “And i’d do it again”, este cunoscuta pentru calatoriile sale culturale in Orientul Indepartat, pentru dragostea fata de aceasta parte a lumii, pentru perle, flori, dar si pentru stilul sau extravagant de viata.

Georgina Chapman si Keren Craig, designerii care au creat si conceput noua colectie s-au lasat inspirati de spiritul boem al lui Aimme Crocker, dar si de calatoriile sale in Japonia. Daca in colectia anterioara influenta a fost vizibil chinezeasca, accentul s-a mutat in mod evident asupra Tarii Soarelui Rasare. Pe podium au defilat modele in rochii diafane, de tul sau satin matasos, cu maneci taiate in stilul chimonourilor sau stranse cu centura stil obi, cu aplicatii de cristale si flori, cu siraguri de perle atarnate in straturi (doar se stie ca madame Aimme Crocker nu isi parasea niciodata locuinta din Japonia fara perlele de la gat!), cu corsaje de organza ce pun talia in evidenta, cu decolteuri mega adanci sau formate din funde de inspiratie japoneza.

Nu de putine ori explozia de flori de cires, flori de lotus sau de crengute de glicina au luat forma broderiior si a aplicatiilor 3D de frunze, flori si pene si ne-au lasat fara cuvinte. Pentru a reda si mai bine spectacolul floral din Japonia, modelele au purtat petale tesute in par.

Designerii au dorit sa creeze piese vestimentare atemporale, ca din poveste, dar atat de reale si frumoase incat sa nu se demodeze niciodata si femeile sa isi doreasca sa le poarte intotdeauna. De asemenea, designerii ne indemnau sa privim fiecare piesa din colectie ca pe o poveste individuala si abia apoi sa privim colectia ca intreg. Va indemnam si pe voi sa priviti si sa admirati aceasta colectie de poveste:

