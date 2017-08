Christian Siriano Toamna Iarna 2017 - prezentare de moda superba, cu modele plus size

Salutam gestul designerului Christian Siriano de a celebra diversitatea si de a-i reda modei ceea ce ii apartine: dreptul de a fi purtata de oricine, de femei de toate formele si marimile. Pentru noua colectie de toamna-iarna 2017, care este absolut superba, Christian Siriano a creat 53 de tinute, dintre care 10 au fost purtate in seara respectiva de modele cu forme. Colectia doreste sa transmita un mesaj de imputernicire tuturor femeilor, dorind ca fiecare dintre acestea sa se simta frumoasa, vizibila si flatata de hainele pe care le poarta.

Modelele plus size au aratat minunat in tinutele designerului, iar tinutele prezentate au primit aprecieri pozitive atat din partea presei, cat si a opiniei publice. Printre modelele plus size care au defilat pe podium, in prezentarea de moda 2017 semnata Christian Siriano, se numara Marquita Pring, Precious Lee, Ishkra Lawrence, Candice Huffine si Sabina Karlsson. Christian Siriano este un tanar designer american, celebru in special pentru rochiile si tinutele sale de seara spectaculoase, care intorc toate capetele. El este si cel care i-a creat tinute si lui Michelle Obama.

Intreaga colectie de toamna iarna 2017 a lui Christian Siriano este impresionanta, fiind inspirata de o calatorie in Parcul Fire State din Nevada. Colectia toama 2017 Christian Siriano este o imbinare pestrita intre piese casual de vestimentatie precum pantaloni largi, topuri transparente, rochii statement si detalii luxoase si pretioase.

Foto: Christian Siriano Fall Winter 2017; Credite foto: Ovidiu Hrubaru / Shutterstock.com

