Tony Robbins: 22 de citate motivaționale de la cel mai celebru life coach al momentului

Datorită popularității și influenței sale asupra vieților oamenilor, Canalul Netflix i-a dedicat și un documentar care se numește I am not Your Guru (Eu nu sunt Gurul tău), pe care vă recomandăm să îl urmăriți.

Robbins este controversat dar și iubit în același timp. Felul lui de a-i inspira pe oameni funcționează și continuă să susțină o adevărată mișcare internațională în jurul său.

Îți propunem 22 de citate puternice de Tony Robbins pentru a-ți însufleți fiecare moment al vieții

1. Cred că forța invizibilă a energiei interioare e cel mai important lucru din lume. Sunt aici deoarece cred că emoția e forța vieții.

2. Dacă obținem emoția potrivită, putem reuși să facem orice. Dacă ești suficient de creativ, de vesel, poți să ajungi la oricine? Da sau nu?

3. Secretul succesului este să înveți cum să folosești durerea și plăcerea în loc să le lași pe acestea să te folosească. Dacă faci acest lucru, ești în controlul vieții tale. Dacă nu faci acest lucru, viața te va controla.

4. Identifică-ți problemele dar oferă putere și energie soluțiilor.

5. Viața este un dar și îți oferă privilegiul, oportinitatea și responsabilitatea de a-i da ceva înapoi și de a deveni ceva mai mult.

6. O decizie adevărată este măsurabilă în felul în care ai acționat într-un mod nou. Dacă nu ai acționat, înseamnă că nu ai decis cu adevărat.

7. Un an nou înseamnă = O viață nouă. Hotărăște-te azi cine vrei să devii, ce ai de oferit și cum îți vei trăi viața.

8. Liderii își petrec 5% din timpul lor concentrându-se asupra problemei și 95% din timp pe soluție. Treci peste ea și învinge-o.

Tony Robbins la Ted: