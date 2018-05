5 argumente incontestabile pentru care ar trebui sa bei mai des smoothie-uri

Fie ca vrei sa te umpli cu energie inca de la primele ore ale diminetii, sa iti refaci echilibrul organismului sau sa scapi de cateva kilograme in plus, un smoothie este solutia perfecta pentru a fi mai sanatoasa si a te simti in forma. In plus, nu te vei plictisi niciodata de ele, mai ales ca ai atat de multe retete de smoothie de-a dreptul delicioase din care sa alegi, incat sigur vei gasi cateva care sa iti trezeasca pofta si imaginatia.

Si daca inca nu te-am convins de beneficiile acestei bauturi, iata alte cinci motive pentru care ar trebui sa incluzi smoothie-urile in alimentatia ta:

Te pot ajuta sa nu mai sari peste mese

De cate ori nu ti s-a intamplat sa sari peste o masa, din lipsa de timp? Acest obicei nociv te face, adeseori, sa mananci mult mai mult la urmatoarea masa sau sa alegi alimente care nu sunt tocmai sanatoase. Porivit Nourished Simply, micul dejun este masa peste care sar cei mai multi oameni, in graba diminetii, cand trebuie sa se pregateasca pentru serviciu, sa ii ajute pe cei mici sa se imbrace de scoala sau cand li se intampla sa se trezeasca mai tarziu decat a sunat alarma.

Daca si tu te regasesti uneori in astfel de situatii, trebuie sa stii ca un smoothie poate fi preparat in doar cateva minute si poti folosi ingrediente care sa il transforme intr-o masa completa. De exemplu, un smoothie preparat din banane, mar, cereale integrale si nuci reprezinta o masa bogata in vitamine, minerale, fibre, proteine si grasimi sanatoase, care ne ajuta sa ne incepem ziua in forta.

Te ajuta sa consumi mai multe fructe si legume

Fructele si legumele sunt esentiale intr-o alimentatie sanatoasa, insa de multe ori nu consumam suficiente pentru a ne bucura de aportul lor de nutrienti. In schimb, daca iti faci un obicei din a-ti prepara smoothie-uri zilnic, vei reusi sa incluzi cu succes in alimentatia ta chiar si legume pe care rareori le consumi, precum spanacul sau varza kale.

Reprezinta o gustare potrivita dupa un antrenament la sala

Avem nevoie de proteine pentru a ne creste masa musculara, dar si pentru a ne ajuta tesutul muscular sa se refaca mai rapid. De aceea, smoothie-urile sunt atat de populare in randul sportivilor, chiar si a celor de performanta. Faptul ca iti poti personaliza aceasta bautura dupa propriile tale gusturi si nevoi este un avantaj incontestabil. Tot ce trebuie sa faci este sa iei cu tine la sala de sport smoothie-ul si sa il consumi imediat dupa antrenament, pentru a-ti rehidrata organismul si a-ti reface energia.

Te ajuta sa renunti la zahar

Cei care incearca sa consume mai putin zahar sau sa il elimine definitiv din alimentatie observa, adeseori, ca organismul lor le „cere” dulce. De altfel, glucidele nu ar trebui sa lipseasca din alimentatia noastra, insa ar trebui sa le luam dintr-o sursa sanatoasa, si nu din dulciuri sau preparate procesate, care contin un numar mare de calorii. Zaharul din fructe, in schimb, este mai usor de asimilat de catre organism si, in plus, fructele nu contin la fel de multe zaharuri precum, de exemplu, o ciocolata.

Poti slabi mai usor

Secretul unei diete armonioase consta, mai presus de toate, in echilibru. Prin echilibru intelegem o alimentatie sanatoasa, cu mese bogate in nutrienti esentiali, care sa ne ajute metabolismul si sa favorizeze arderea grasimilor. O greseala pe care o fac multe persoane atunci cand incep sa tina o dieta este aceea de a se infometa, crezand ca acest lucru le va ajuta sa slabeasca mai rapid. Insa rezultatul este ca ele ajung sa puna inapoi mai multe kilograme decat aveau inainte de dieta, atunci cand revin la o alimentatie normala. Din acest motiv, ar trebui sa gasim un echilibru intre mesele zilnice, sa nu mai sarim peste ele sau sa mancam pe fuga, sa avem grija ca alimentele pe care le punem in farfurie sa fie bogate in vitamine si satioase.

Asadar, dupa cum vezi, exista numeroase beneficii pentru sanatatea ta atunci cand consumi smoothie-uri si este aproape imposibil sa nu te indragostesti de aceasta bautura, mai ales atunci cand descoperi combinatia ta preferata de fructe si legume.

Sursa foto: Shutterstock/Copyright: sergey causelove