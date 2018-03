Moartea are miros! Studiu: corpul nostru STIE cand sfarsitul este aproape

Omul este cu siguranta o fiinta complexa, iar corpul uman un sistem fascinant ale carui mecanisme nu au fost inca in totalitate descifrate de stiinta. Sunt atatea lucruri in legatura cu fiinta umana care raman inca o necunoscuta pentru lumea stiintifica si pentru noi toti si care nu inceteaza sa ne uimeasca. Precum acea intuitie a oamenilor de a-si simti, intui sfarsitul atunci cand acesta este aproape…

Oricat de sinistru ar parea, sunt unele persoane (si nu putine) care “stiu” cumva ca moartea fizica se apropie si au un comportament diferit, pe care adesea cei din jur nu stiu cum sa il interpreteze sau clasifice. Este ca si cum se pregatesc sa se desparta de aceasta lume luandu-si la revedere de la cei dragi, clarificandu-si situatiile, spunandu-si dorintele, impacandu-se cu persoane cu care nu au mai vorbit de ani de zile, iertand sau cerandu-si iertare, renuntand la ura si vanitati, lasand indicatii pentru cei din jur cu ce trebuie facut atunci cand ei nu vor mai fi etc. Evident ca sunt si sceptici care sunt de parere ca nimeni nu isi poate prezice sau intui ceasul mortii. Si ca aceste premonitii nu au niciun fundament, iar faptul de a-ti lua la revedere inainte de moartea propriu-zisa este pura coincidenta.

De ce isi prevestesc/ simt anumiti oameni sfarsitul cu putin timp inainte de a se intampla?

Cu toate acestea, oamenii de stiinta emit noi teorii. Se pare ca DA, putem SIMTI moartea. Nasul si senzorii umani sunt mai inteligenti decat ne putem imagina. Cercetarile arata ca oamenii au abilitatea de a intui si de a “mirosi” moartea. Prin intermediul anumitor semnale chimice emise de corp. Chiar daca nu suntem constienti de mirosul respectiv sau nu stim ce reprezinta mirosul respectiv, reactionam fata de el. Corpul uman este capabil sa detecteze o paleta larga de mirosuri si chiar daca pe unele nu stim sa le interpretam, reactia fata de ele exista. (Foto int: ScandinavianStock /Shutterstock)

Acestea sunt concluziile la care au ajuns cercetatorul Arnaud Wisman, profesor in cadrul Universitatii de Psihologie Kent si Ilan Shrira, profesor al Universitatii de Stiinte din Arkansas in urma unui studiu in care participantii au fost expusi constient si inconstient mirosului de putresceina, “substanta” eliberata de corp in momentul mortii. Cantitatea de substanta folosita a fost subtila astfel incat participantii nu au putut sa sesiseze prezenta unui miros anume. Si cu toate acestea, desi nu au “mirosit” in mod fizic si constient ceva, subconstient au sesizat mirosul si au avut in consecinta reactii variate.

Putresceina, substanta mortii

Cercetarile celor doi oameni de stiinta ne arata ca in timpul mortii unei persoane, corpul incepe sa se descompuna, in timpul acestui proces eliberandu-se multe mirosuri si compusi chimici. Unul dintre mirosuri este putresceina, un compus organic care rezulta in urma descompunerii aminoacizilor din organismele vii si moarte, cunoscuta si sub numele de “substanta chimica” a mortii. Precum simtim feromonii, aceste substante eliberate de corp si menite sa transmita intr-o formula biochimica un mesaj catre un alt membru al aceleiasi specii, la fel “simtim” si substantele mortii.

Inainte de moarte acest miros este foarte subtil si majoritatea oamenilor nu il sesizeaza si nu il recunosc la un nivel constient, dar subconstientul DA si intelege ca sfarsitul se apropie.

Cercetatorul Arnaud Wisman a efectuat mai multe experimente in urma carora participantii au fost expusi unor mirosuri diferite pentru a le fi evaluate reactiile si comportamentul. Omul de stiinta s-a folosit de mirosul putresceinei, al amoniacului si de apa. Se pare ca cei care au participat in cadrul studiului au asociat mirosul putresceinei cu emotiile negative si pericolul, avand tendinta de a indeparta mai repede de locul respectiv. Expusi in fata pericolului, oamenii nu reactioneaza in mod normal expunandu-se si infruntandu-l, ci evitandu-l, pentru a-si asigura astfel supravietuirea. Ba mai mult, unii dintre participantii expusi putresceinei au manifestat o oarecare ostilitate si reactii defensive.

“Oamenii nu sunt obisnuiti cu mirosul de putresceina, insa asociaza din instinct acest miros cu cel al mortii”, au mai adaugat cercetatorii Wisman si Shrira. “Comparativ cu feromonii, putresceina semnaleaza un mesaj diferit, insa reactiile oamenilor fata de putresceina (evitarea si ostilitatea) par a fi intr-adevar opusul reactiilor fata de feromonii sexuali”, sunt de parere cei doi cercetatori.

Nota! Concluziile complete ale studiului efectuat de Arnaud Wisman si Ilan Shrira in 2015 pot fi citite pe kar.kent.ac.uk

Foto homepage: lassedesignen /Shutterstock