Cultivarea fericirii: 2 exercitii simple care ne pot imbunatati radical viata in scurt timp

Multitudinea de fotografii “happy” pe care le vedem pe retelele de socializare, ar putea crea perceptia ca altii sunt mai fericiti decat noi. Problema si mai mare este ca fiecare dintre noi ar putea sa creada acelasi lucru despre celalalt, cand de fapt si in realitate, lucrurile sa nu stea chiar asa.

In opinia profesoarei de yoga Dana Tupa (foto), acest paradox se intampla deoarece oamenii isi construiesc asa-zise standarde ale fericirii si isi compara in mod involuntar, de multe ori, fericirea lor cu a celor din jur. Adeoseori, putem ajunge sa credem ca altii sunt mai fericiti decat noi pentru ca au ceea ce noi nu avem, fie ca este vorba de copii, casnicii, ca sunt angajati sau liber profesionisti, comparativ cu noi, ca ne-am nascut in Romania si nu intr-o tara cu standarde mai inalte de civilizatie, etc.

“Atunci cand incercam sa dam o forma materiala iubirii si sa o plasam pe o scara de valori, nu mai putem vorbi de fericire, ci de standarde. Standardele nu ne ofera niciodata fericire, ci ne aduc mai multe dorinte si nevoi. Vom deveni dependenti de standarde, iar cu cat vom cauta pseudo-fericirea prin satisfacerea nevoilor cotidiene, cu atat mai mult cream premisele de a ne afunda in nefericire. Marii maestri ai Planetei, incepand de la Iisus, Mahomed sau Buddha, au inteles secretul fericirii, iar acela este independent de nevoile lumesti. Marii maestri spirituali au inteles ca fericirea este o stare de beatitudine, pe care ne-o putem induce prin cultivarea recunostintei si a linistii din viata noastra, a unei practici spirituale constante si a dorintei constante de a evolua pe plan personal, nu doar profesional”, explica Dana tupa, fondatoarea Purna Yoga Academy.

Cum putem cultiva fericirea? Doua exercitii simple, care ne pot imbunatati radical viata in scurt timp

1. Exercitiul recunostintei.

Practicat zilnic de milioane de oameni de pe planeta, exercitiul recunostintei este perfect pentru a-ti incepe ziua, aducand la suprafata constientului DE CE-urile pentru care simtim sau am putea simti din ce in ce mai multa multumire in viata noastra.

“Mintea obisnuita se gandeste mereu la ceea ce crede ca ii lipseste pentru a fi fericiti, insa sufletul nostru nu are nevoi, el este insusi fericirea. Din cauza ca ne axam atentia mult prea mult pe ratiune si mai putin pe sentimente pure, nu ne putem auzi inima atunci cand ne spune ca este fericita asa cum este si ca aceea este starea ei naturala. Ca sa nu uitam niciodata darurile minunate cu care am fost inzestrati, putem face o lista a lucrurilor pentru care suntem recunoscatori, iar perceptia noastra falsa se va fi schimbat intr-o clipita", explica profesoara de yoga.

"Sunt milioane de lucruri pentru care am putea fi recunoscatori zilnic: pentru ca putem merge, vorbi, auzi, vedea, pentru ca avem o familie care ne iubeste, pentru ca avem un camin, un loc de munca, pentru ca afacerea noastra merge mai bine ca anul trecut, pentru ca avem prieteni, pentru oamenii pe care ii putem ajuta zi de zi, pentru sanatatea noastra si a copiilor nostri, sau pentru ca viata ne forteaza sa invatam lucruri noi, in procesul autodepasirii si evolutiei etc.”