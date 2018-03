DRESSBOX, locul in care poti inchiria o tinuta fabuloasa pentru orice ocazie

Advertorial

Unde gasesti cele mai sofisticate rochii de 8 martie

Fie ca ai planuit o cina intr-un restaurant sofisticat alaturi de iubitul tau sau te pregatesti pentru o petrecere de 8 martie organizata de colegii tai de birou, un lucru este sigur: tinuta pe care o adopti trebuie sa fie deosebita, dar potrivita contextului.

Cum te asiguri ca look-ul tau va iesi in evidenta?

O aparitie fabuloasa inseamna, in primul rând, discretie si feminitate. Deoarece discutam despre o perioada dedicata femeilor, alegerile tale vestimentare pot incepe de la o piesa-cheie in care nu vei da niciodata gres: rochia. Exista nenumarate rochii de zi sau rochii de ocazie cu ajutorul carora poti face o adevarata demonstratie de rafinament, insa cea mai potrivita alegere pentru tine este cea care reflecta stilul tau personal.

Daca nu esti dispusa sa investesti o avere intr-o rochie deosebita pe care nu o vei mai putea purta foarte des sau pur si simplu nu stii exact ce sa alegi, intotdeauna ai optiunea de a inchiria o rochie de ocazie pe care sigur ai vazut-o pe podiumurile de prezentare ale celor mai celebri designeri internationali.

De unde poti inchiria rochii de ocazie?

In colectia DRESSBOX vei gasi mai mult de 1500 de rochii, pantofi si bijuterii autentice de la peste 100 de designeri de renume, gata sa iti asigure o tinuta senzationala pentru evenimentele din viata ta. Daca ti-ai dorit mereu sa iti faci aparitia intr-o piesa vestimentara semnata Oscar de la Renta, Valentino, Badgley Mischka, Monique Lhuillier si ai suspinat in fata irezistibililor pantofi Jimmy Choo, la DRESSBOX le poti inchiria pe o perioada de 4 zile la un pret cu 90% mai mic decât in magazine.

Showroom - Dressbox

Cum functioneaza serviciul de inchiriere?

Procesul de inchiriere este foarte simplu: odata ce ai ales rochia, pantofii si bijuteriile, plasezi comanda online si ei iti livreaza tinuta acasa. Ulterior, tot ce mai ramâne de facut este sa returnezi coletul, fara a-ti face probleme legate de curatarea rochiei – DRESSBOX se ocupa si de acest aspect. De asemenea, daca te afli in Bucuresti, poti stabili o programare pentru a proba rochiile preferate in showroom, in compania unuia dintre consultantii de imagine, care iti stau la dispozitie cu sfaturi personalizate de stil si online sau la telefon.

Acum ca stii unde iti poti gasi tinuta perfecta pentru evenimentele acestei perioade si nu numai, tot ce iti mai ramâne de facut este sa alegi o rochie si sa te pregatesti pentru multe complimente!