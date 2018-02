DE TINUT MINTE: 9 sfaturi de la Andrei Kurpatov, un psihoterapeut celebru, care iti pot schimba viata in FOARTE BINE

Andrei Kurpatov este un psihoterapeut rus foarte popular in zilele noastre, ale carui teorii si idei au ajutat numerosi oameni, caci el sustine ca fericirea proprie depinde cel mai mult de noi si sta in puterea noastra sa ne construim o viata frumoasa. Schimbandu-ne gandurile si atitudinea fata de lucrurile care conteaza cu adevarat pentru noi, ne putem schimba si viata.

Iata cateva dintre sfaturile si ideile lui Andrei Kurpatov care iti pot schimba viata si care circula pe internet de ceva vreme. Citeste-le cu atentie, gandeste-te la ele si incearca sa le aplici in viata ta.

Despre TIMPUL VOSTRU, despre BUNATATE

1. Nu mai pierdeti timpul cu cei carora nu le pasa de voi si mai ales cu cei care nu va iubesc. Nu mai investiti efort in a face sa mearga relatiile cu astfel de oameni. Timpul este prea pretios pentru a fi irosit, eforturile voastre merita o alta directie, una pozitiva. Exista atat de multi oameni in aceasta lume imensa care va pot iubi, exista o multime imensa de oameni alaturi de care viata poate fi o adevarata bucurie. Fiti buni si deschisi cu toti, nu aveti nimic de pierdut.

Despre OAMENI

2. Scapati de iluzia ca va sta in putere sa ii schimbati pe ceilalti. In mod subconstient, fara sa o realizam, toti facem greseala de a crede ca ii putem schimba pe ceilalti si, mai devreme sau mai tarziu, acest lucru ne va face sa suferim. Adevarul este altul. Oamenii se schimba doar prin prisma circumstantelor, restul sunt doar greseli de perceptie. Incetati sa ii mai judecati pe cei din jur in functie de asteptarile voastre, lasati-i sa fie asa cum sunt, diferiti de voi. Si la un moment dat va veti bucura de felul lor de a fi.

Despre RESPONSABILIZARE

3. Nu arunca niciodata pe umerii celorlalti responsabilitatea pentru ceea ce se intampla in viata ta. Chiar daca tentatia este mare, aceasta nu este de fapt decat o modalitate de a-ti plange de mila. Doar in momentul in care in interiorul tau ai luat hotararea de a prelua controlul asupra vietii tale: “Eu sunt autorul esecurilor mele si creatorul succesului meu” – abia atunci vei castiga putere si vei putea schimba lucrurile.

Despre IUBIRE si ALEGERI

4. Oamenii din ziua de astazi traiesc cu amagirea ca au la indemana o infinitate de persoane din care ar putea sa o aleaga pe cea ideala, fara cusur. Iluzia alegerii nemarginite este insa o amagire cumplita. Nu toti oamenii, dar exista destui care detin in sinea lor acele lucruri duap care noi tanjim si avem nevoie de fapt. Este naiv sa asteptam “intamplarea fericita” caci batranetile si singuratatea vin peste noi.