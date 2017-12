A judeca pe cineva pentru lipsurile pe care le are inseamna sa nu-ti vezi propriile defecte.

Straduiti-va sa nu acuzati niciodata pe altul, ci rugati-va pentru el. A judeca pe cineva pentru lipsurile pe care le are inseamna sa nu-ti vezi propriile defecte.

In starea noastra de cadere suntem incapabili sa judecam, in mod correct, pe fratele nostru. Sa nu fiti atat de siguri ca fratele vostru se insala. Nu-l judecati.

Este preferabil sa nu judecam. A trai in frica de Dumnezeu inseamna a-ti fi teama sa judeci pe altul intr-o maniera pacatoasa si nu asa cum l-ar judeca Dumnezeu.

Foto: BlurryMe /Shutterstock

Ce castig judecand pe fratele meu? Atata timp cat nu-l voi vedea asa cum Domnul il vede, totul va fi gresit. Incepeti prin aceasta rugaciune, prin idea de a fi ascultatori, de a nu judeca pe fratii vostri. Incepeti prin aceasta dorinta de a-i sluji pe altii cu dragoste, ca si Sfantul Siluan, care cerea, in zilele de sarbatoare, sa poata sluji in trapeza sutelor de calugari. Era atat de fericit sa vada cat de mult ii iubea Hristos pe acesti oameni, pe acesti copii ai lui Dumnezeu. Ii slujea cu multa dragoste. Implinite in acest duh, muncile vietii de zi cu zi, pot sa devina o hrana duhovniceasca foarte agreabila. Seara, datorita acestei atitudini de slujire, inima voastra va fi foarte blanda si veti plange inaintea lui Dumnezeu pentru propriile voastre greseli, pentru lipsa voastra de iubire.

* fragment din cartea "Din viata si din duh", Sofronie Saharov, arhim., aparuta la editura Reintregirea

Foto homepage: Saukul /Shutterstock