Salata de boeuf: 29 de idei spectaculoase ca sa decorezi salata de boeuf, regina salatelor

Salata de Boeuf este un fel de mancare delicios si nelipsit de pe mesele noastre in preajma Sarbatorilor, dar si la ocaziile festive precum Anul Nou. Recunosc ca prepararea ei nu ma entuziasmeaza la fel de mult precum decorarea ei :). Copil fiind, impreuna cu surorile mele ne puneam toata creativitatea la bataie pentru a crea cele mai frumoase si impresionante farfurii cu care sa ne laudam ulterior parintilor si musafirilor. Chiar daca am crescut, nu s-a schimbat mare lucru intre timp caci imi face o deosebita placere sa le ofer si farfuriilor de salata de boeuf un aer de sarbatoare, festiv.

Derivata din vecina ei, salata Olivier (salata ruseasca sau ensaladilla russa in Spania, salade russe in Franta), salata de boeuf a devenit un preparat specific romanesc obtinuta din legume fierte si taiate cubulete, optional si carne, legate apoi cu maioneza. Se spune ca salata originala a fost preparata pentru prima data de bucatarul belgian Lucien Olivier si purta denumirea de salade de gibier, continand ingrediente scumpe si rare, considerate delicatese. Faimoasa salata era servita la restaurantul Ermitaj, celebru in capitala Rusiei.

Reteta a fost tinuta secreta mult timp, dar cu timpul, alti bucatari din partea europeana de est au incercat sa reproduca reteta si au introdus ingrediente mai accesibile in locul celor originale precum carnea de vita (boeuf in limba franceza) sau de pui.

Salata de boeuf este delicioasa si in variantele ei vegane, iar daca tineti la silueta si la bila voastra, reduceti cantitatea de maioneza folosita sau inlocuiti-o cu optiuni mai light precum smantana, iaurt.

Am cautat indelung pe internet pentru a va prezenta cele mai interesante si creative idei de decorare a salatei de boeuf. Iar daca va mandriti cu preparatul vostru, ne puteti chiar lasa poze in comentarii cu minunatiile :).

Salata de boeuf: 29 de idei de decorare

Foto: Economica20 /Shutterstock

Foto: @ teotib /Instagram

Foto: @ denisaungureanu /Instagram

Foto: vkuslandia /Shutterstock

Foto: @ filmscotch /Instagram

Foto: @ mgcraciun /Instagram

Foto: By Gabriela Beres /Shutterstock

Foto: @ rania.cooks /Instagram

Foto: @ Elena Hramova /Shutterstock

Foto: @ theladylove9 /Instagram

Foto: Anastasia_Panait /Shutterstock

Foto: @ hodavand /Instagram

Foto: i_alina /Shutterstock

Foto: @ joyforcooking /Instagram

Foto: @ alinaa_2008 /Instagram

Foto: @ camelianarcisa /Instagram

Foto: Yulia Furman /Shutterstock

Foto: @ cristinagstefan /Instagram

Foto: @ 212blonda84 /Instagram

Foto: @ claudia.radi /Instagram

Foto: @ tsvirik /Instagram

Foto: @ khatun.us /Instagram

Foto: @ schmetterlingsdings /Instagram

Foto: @ kami_cooks /Instagram

Foto: @ oanan88 /Instagram

Foto: @ behnamd2006 /Instagram

Foto: @natalie_aeldeea /Instagram

Foto: @ ancasib /Instagram

Foto: @ madalina.dirdara /Instagram