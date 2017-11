Constelatiile familiale - cum sa te eliberezi din blocaje si de poverile sistemului tau familial

Motivul pentru care doare atat de mult sa ne separam este fiindca sufletele noastre sunt conectate. Nicholas Sparks

Bineinteles ca ne dorim cu totii sa avem relatii frumoase, infloritoare, sa fim sanatosi, impliniti, iubiti, sa iubim, sa ne valorificam talentele, sa ne traim vietile la potentialul lor deplin. Si unora chiar le iese de minune. Pare ca le vine totul natural si firesc, ca si cum s-au nascut sa aiba toate acestea. Dar altora nu le iese. Sau le iese prea putin. Sau spre deloc. Si pare ca se straduiesc tot timpul. Se lupta cu viata, cu circumstantele, cu blocaje, cu dureri, cu traume, cu boli care uneori par sa nu isi gaseasca nicio explicatie medicala, cu suferinte adanc inradacinate in subconstient.

Foto: Benjavisa Ruangvaree /Shutterstock

Se lupta sa isi gaseasca drumul in viata, isi doresc sa intalneasca persoana potrivita, de multe ori isi aleg partenerii de viata gresit. Acestia nu ii ajuta deloc in drumul lor prin viata si, in loc sa se deschida vietii, ei se inchid. Incep si se lupta cu negativitatea si depresia, cu sentimentele de singuratate, cu anxietatea, cu blocaje si pe plan profesional si financiar. Uneori se refugiaza in adictii nesanatoase. Si lista poate continua si cercul nefericirii se inchide din ce in ce in jurul lor.... Si unde este iesirea din el? Si care este cauza acestor probleme?

Bert Hellinger este insa psihoterapeutul care aduce la lumina o teorie extrem de interesanta, fondatorul metodei de terapie Constelatiile familiale. Acesta sustine ca sursa tuturor acestor probleme se poate afla in incarcaturile energetice si emotionale din trecutul nostru. Indiferent ca ne place sau nu, suntem cu totii un intreg si suntem legati de aproapele nostru. Si cine sa ne fie cel mai aproape energetic decat cei din propria familie?

Ce sunt Constelatiile familiale?

Prin urmare, in mod inconstient, preluam destinul anumitor membri ale familiei (chiar si pe al celor care nu mai sunt langa noi), ne incarcam sufletul cu dramele si traumele din familie, ne pricopsim cu anumite boli care aparent nu isi au nicio explicatie. Lucrurile nespuse si nevindecate de-a lungul generatiilor, situatiile nerezolvate/ neincheiate se transmit in comportamentul sau corpul generatiilor care vin si efectele lor pot fi resimtite mai mult sau mai putin.

Foto: solarseven /Shutterstock

Multi dintre noi preluam asupra noastra modele familiale de anxietate, depresie, furie, vina, singuratate, alcoolism si chiar si boli, ca un mod de a apartine familiilor noastre. Condus de o dragoste profunda, copilul adesea isi va sacrifica propriile interese incercand in van sa diminueze suferinta unui parinte sau membru al familiei.

Nu, nu este o solutie sa te muti la capatul celalalt al lumii doar pentru a iesi din sistemul tau familial, pentru a te rupe de el si a-ti construi o viata noua. Legaturile familiale energetice sunt puternice. Poti ramane spiritual si mental legat in continuare de familia ta, nereusind sa te desprinzi de dramele ei. Inconstient, repeti aceleasi patternuri, posibil conditionari ale iubirii, si nu reusesti sa ai o relatie cu cineva, sa ai copii etc… Este important sa stii ca avem nevoie de radacinile noastre pentru a supravietui. Indiferent de locul fizic in care te afli.

Aici intervin Constelatiile familiale, terapia de grup vindecatoare care ne ajuta sa vindecam modelele familiale distructive, sa ne eliberam pe noi insine si pe descendentii nostri de poverile invizibile, sa ne imbunatatim relatiile si sa le atragem in viata noastra pe cele potrivite pentru noi, sa ne transformam relatia cu familia, cu sanatatea si banii.

Foto: Jozef Klopacka /Shutterstock

Constelatiile Familiale sunt o metoda experientiala puternica care te ajuta sa vezi sursa problemelor tale. Constelatiile scot la lumina bagajele pe care le cari inconstient in spate, din dragoste pentru familia si sistemul familiei tale, lucruri de care nici nu stii, poate. Odata descoperite, te eliberezi de aceste poveri si poti trai o viata implinita.

Cum functioneaza Constelatiile Familiale?

Constelatiile Familiale pot fi explorate in grup sau individual. in grup, un facilitator certificat alege o persoana din grup care doreste sa lucreze pe ceva ce vrea sa schimbe in viata sa. Dupa ce descrie situatia si raspunde la cateva intrebari strategice (fara a intra in detaliile povestii), persoana alege la intamplare oameni din grup, oameni pe care nu ii cunoaste, pentru a reprezenta diferiti membri ai familiei sau chiar situatia in sine, componente ale ei si asa mai departe – pentru a dezvalui dinamica ascunsa din spatele lor.

Membrii grupului, prin simpla intentie, se conecteaza la ce se numeste “Campul Cunoasterii”, sufletul familiei, si sunt capabili sa perceapa senzatii in corp sau emotii legate de ceilalti membri – care ajuta ca ceea ce nu este cunoscut constient, sa iasa la lumina. Odata ce dinamicile sunt vazute, se folosesc propozitii vindecatoare pentru a redobandi si experimenta iubirea in familie si pentru a percepe tot ce s-a intamplat ca o sursa de putere.

Foto homepage: Zolotarevs /Shutterstock