Cum a raspuns RUMI la intrebarile unui discipol. Trebuie neaparat sa afli aceste adevaruri despre viata!

A fost unul din cei mai cunoscuti mistici persani si islamici, Rumi, denumit „printul poetilor sufi”. Acest mistic a mistic a amalgamat in sine ganditorul si artistul. In intreaga lui creatie el a proslavit iubirea divina, ghidul spiritual al biografiei sale.

Prin poezia sa si prin tot ceea ce ne-a lasat, Rumi ne ofera raspunsuri. Un discipol i-a pus lui Rumi cinci intrebari care il framantau si iata ce i-a raspuns maestrul sufi:

Ce este Otrava?

Tot ceea ce este mai mult decat necesitatea noastra este Otrava. Poate fi Putere, bogatie, foame, ego, lacomie, lene, dragoste, ambitie, ura, orice.

Ce este Frica?

Sa nu accepti incertitudinea. Daca o acceptam, incertitudinea devine aventura!

Ce este ura?

A nu accepta o persoana exact asa cum este. Daca acceptam o persoana neconditionat, acceptarea se transforma in iubire!





Ce este Invidia?

A nu accepta partile bune din ceilalti. Daca acceptam partile bune ale celorlalti, acestea devin inspiratie!...

Ce este Furia?

A nu accepta lucrurile care sunt mai presus de posibilitatea noastra de a detine controlul. Daca acceptam, aceasta devine toleranta!

„Rumi este o figura convingatoare in toate culturile”, spune Brad Gooch, autorul unei biografii despre Rumi. Momentul transformator din viata lui Rumi a fost atunci cand in 1244, l-a intalnit pe misticul calator Shams Tabriz. Rumi avea atunci 37 de ani si era un predicator musulman, asemenea tatalui sau. Intalnirea cu Shams Tabriz a fost transforamtoare pentru spiritualitatea lui Rumi. Cei doi au impartit o iubire profunda ca iubiti sau discipol-invatator (acest asepct nu e clar pentru biografi).

Dupa trei ani, Shams a disparut brusc – „a fost probabil omorit de un fiu gelos al lui Rumi”, explica biograful Brad Gooch. Nu este foarte clar in ce mod a disparut prea-iubitul maestru, in orice caz, disparitia sa a reprezentat o adevarata lectie pentru Rumi care, ca urmare a acestei pierderi dureroase, si-a alinat sufletul scriind poezie si texte mistice sufi. Pe o perioada de 30 de ani a scris peste 3000 de poezii de dragoste dedicate lui Shams Tabriz, profetului Mohamed si lui Dumnezeu. A scris 2000 de catrene si o carte spirituala in sase volume denumita Masnavi. (via BBC)

In acest fel, intelepciunea mistica a celui care l-a cautat pe Dumnezeu nu in afara ci in el insusi dainuie peste secole si secole.