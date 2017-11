Sunt aspecte ale vietii tale care te nemultumesc? Iti doresti sa faci sau sa aiba loc schimbari in viata ta, dar gasesti numai piedici in calea ta? Louise Hay ne-a propus un mic exercitiu pentru a atrage si a crea in vietile noastre schimbarile pe care ni le dorim:

Sunt aspecte ale vietii tale care te nemultumesc? Iti doresti sa faci sau sa aiba loc schimbari in viata ta, dar gasesti numai piedici in calea ta? Ce este de facut atunci cand nu esti fericita in viata pe care o ai si schimbarile visate par a fi la milioane de ani lumina? In cartea “You can Heal Your Life” si pe site-ul www.louisehay.com, Louise Hay vine cu un mic exercitiu de iubire de sine. Regretata autoare ne propune sa facem o lista cu lucrurile negative pe care le avem de spus la adresa noastra sau la viata noastra. Apoi, Louise Hay ne propune sa transformam aceste lucruri in afirmatii pozitive.

De asemenea, o alta varianta a acestui exercitiu de iubire si de aprobare de sine ar mai fi aceea de a alcatui o lista cu toate schimbarile pe care vrei sa le faci in viata ta. Selecteaza ulterior 3 lucruri de pe lista pe care sa le transformi in afirmatii pozitive.

Presupune ca lista ta cu lucruri negative ar fi ceva de genul acesta:

Foto: Pexels

Viata mea este intr-o dezordine totala.

Ar trebui sa slabesc.

Nimeni nu ma iubeste.

Vreau sa ma mut.

Imi urasc jobul.

Ar trebuie sa ma organizez.

Nu fac suficient.

Nu sunt suficienta de buna.

Poti transforma aceste lucruri negative in afirmatii pozitive de genul:



Foto: Maridav /Shutterstock

Sunt dispusa sa renunt la patternul din mine care a creat aceste conditii.

Sunt in procesul schimbarilor pozitive.

Am un corp fericit, suplu.

Experimentez dragostea oriunde merg.

Am spatiul perfect de trait.

Imi creez acum un nou job minunat.

Ma organizez acum foarte bine.

Apreciez tot ce fac.

Ma iubesc si ma aprob.

Am incredere in procesul vietii ca sa imi aduca binele meu cel mai inalt.

Merit ce-i mai bun si il accept acum.

Aceste afirmatii pozitive cu care ai inlocuit piedicile mentale pe care ti le-ai spus singura vor face ca lucrurile pe care doresti sa le schimbi in viata ta (si le-ai trecut pe lista) sa fie posibile. Ele te vor ajuta sa te iubesti si sa iti aprobi propria persoana si ceea ce faci, vor crea pentru tine un spatiu al sigurantei, te vor face sa intelegi ca meriti sa ti se intample lucruri bune si frumoase, te vor face sa ai incredere in potentialul si posibilitatile tale, te vor face sa iti accepti corpul asa cum este permitandu-i astfel greutatii tale sa se normalizeze.

De asemenea, afirmatiile de mai sus vor atrage iubirea in viata ta si vor face ca relatiile tale sa fie iubitoare, te vor face sa fii mai organizata, vor atrage un nou job in viata ta sau un nou loc in care sa traiesti. Este miraculos felul in care creste o rosie. Este miraculos felul in care ni se manifesta dorintele.

Poti sa-ti vindeci viata - Louise L. Hay