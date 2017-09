Sterge KARMA NEGATIVA – 7 Legi karmice care iti pot transforma viata

Este foarte gresit sa credem ca nu avem nicio putere asupra lucrurilor negative sau pozitive care se intampla in vietile noastre.

De fapt, suntem fiinte creatoare si, devenind constienti de actiunile noastre, acceptand legile divine, avand incredere in Univers si in modul cum se manifesta, cat si asumandu-ne fieare aspect al fiintelor noastre, ne transformam din victime neputincioase, in carmacii unei corabii pe care o putem numi viata.

7 legi karmice care te vor ajuta sa iti transformi viata

1. Legea Karmei: Daca iti doresti ceva in viata ta, ar trebui sa actionezi spre indeplinirea visului tau

Acesta este un aspect pe care multa lume il uita. Nu putem sa asteptam pur si simplu ca lucrurile sa se intample, fara ca un efort sa vina si din partea noastra.

Nu ne putem permite sa nu facem macar primul pas in directia pe care ne-o dorim!

2. Legea Karmei: Auto-cunoasterea

Nu putem sa controlam ceea ce alti oameni fac, dar putem sa avem auto-control asupra reactiilor si actiunilor noastre. Nu este un lucru tocmai usor atunci cand nu suntem constienti de actiunile noastre subconstiente.

Avem o responsabilitate in a ne cunoaste pe noi insine. Daca reusesti sa intelegi toata structura modului cum gandesti, cuvintele pe care le folosesti, felul cum te porti in viata ta de zi cu zi, felul cum vorbesti cu oamenii, felul cum te porti cu oamenii, felul cum te porti, felul cum mergi, felul cum mananci – daca esti constient de toate caeste lucruri, atunci mintea ta nu te va insela si atunci nu este nimic de care sa fii dezamagit. – Jiddu Krishnamurti

3. Legea Karmei: Viata este creatia ta

Pentru ca singurul lucru pe care il putem controla suntem chiar noi insine, iar viata nu este decat o oglindire a sinelui nostru. Noi decidem in ce directie sa mergem si cum sa ne luam destinul in propriile maini.

