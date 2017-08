Maestrul zen de pe strada ta: 5 lectii de viata pe care le poti invata de la un copac

Cat de mult am avea de castigat in fiecare zi daca ne-am opri pentru a admira copacii si pentru a-i lasa sa ne fie lideri spirituali in viata! Copacii iti pot fi cei mai buni invatatori zen. Iata 5 lectii de viata de la un copac:

"Adopta pacea naturii. Secretul ei este rabdarea." - Ralph Waldo Emerson

1. Schimbarea este inevitabila

Fiecare anotimp are componenta sa mistica. Copacii sunt in perfect acord cu trecerea anotimpurilor si perpetua schimbare a vremii. Fiecare anotimp are propriul farmec. Copacii ne invata sa nu opunem rezistenta atunci cand schimbarea apare in viata noastra, fiindca schimbarea inseamna transformare, insanatosire si evolutie. Viata este formata din cicluri ale expansiunii si ale odihnei.

Foto: Pexels

Tot ce trebuie sa facem este sa nu ne impotrivim trecerii vremii si sa facem ca fiecare moment sa fie o sarbatoare, prin acceptare. Copacii sunt intelepti, ei sunt in acord perfect cu transformarea. Copacii stiu sa se abandoneze intr-un mod magnific; ei sunt acei maestri zen de care avem nevoie in vietile noastre si pe care ii gasim la tot pasul. Copacii ne ofera lectiile lor valoroase, iar in fiecare clipa trebuie doar sa ne ridicam ochii si sa ne deschidem sufletele, ca sa le primim mesajul.

Singurul mod prin care putem sa traim este sa ne dam voie sa crestem. Singurul lucru prin care putem sa crestem este sa acceptam schimbarea. Singurul mod prin care ne putem schimba este prin invatare. Singurul mod prin care putem sa invatam este sa indraznim sa ne abandonam necunoscutului. ~ C. JoyBell C.

2. Nu te teme de provocari, acestea te vor face mai puternic

Sunt copaci care ne impresioneaza datorita puterii lor de a izbandi in conditii defavorabile. Ei cresc pe marginea rocilor, pe varfuri inalte de munte, in desert. Adesea in viata suntem nevoiti sa facem fata provocarilor, dar nu ar trebui sa ne fie teama sa infruntam vicisitudinele. Stiind ca putem sa infruntam momente dificile, ne umplem sufeltul de curaj si respect de sine.

Foto: Pexels

Copacii ne spun sa avem incredere in noi insine chiar si atunci cand trebuie sa luptam in solitudine.

Copacii singuri, daca cresc, ei cresc puternici. – Winston Churchill

Foto homepage: Pexels

