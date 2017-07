ARMA SECRETA a femeilor dorite de barbati! NU ESTE FRUMUSETEA

Toti oamenii dezirabili au aceasta arma scereta, fie ca o constientizeaza, fie ca nu. Aceasta regula a atractivitatii este simpla, in acelasi timp greu de accesat atunci cand nu avem mentalitatea necesara.

Prietena ta iti va spune: „Nu stiu cum fac, pur si simplu ma port natural si barbatii roiesc in jurul meu.”

Nu prea poti folosi acest sfat fiindca versiunea ta de naturalete nu este versiunea prietenei tale. Asa incat, daca nu stii care este principiul pe care astfel de persoane il urmeaza, este imposibil sa urmezi succesul lor in materie de relatii romantice.

Aceasta este o regula de aur pe care o au in arsenalul lor absolut toate persoanele dezirabile. O arma extrem de puternica si mereu eficienta. Si, dupa ce vei citi acest articol, vei incepe sa observi acest sablon in jurul tau si cu putin exercitiu, vei invata sa il pui in aplicare.

Ce le face pe unele femei sa fie in mod natural dezirabile?

Gandeste-te la o prietena a t sau cineva pe care cunosti si care este foarte atractiva fara prea mult efort. Nu pare sa se straduiasca deloc prea tare. Nu este in mod special aratoasa, generoasa sau buna; nu ii trateaza pe barbati in vreun mod mai special sau joaca jocuri ale seductiei si cu toate acestea, nu pare sa aiba vreo problema in a-i intriga pe barbatii care vor sa fie pe urmele ei si sa o cucereasca.

Poate cunosti si opusul acestei femei arhetipul femeii care vrea sa ii multumeasca pe toti – cea care se straduieste extrem de mult si totusi nu face valuri, este gata sa fie de acord cu orice spune un barbat numai ca sa forteze o conexiune si care este mereu acolo, dispusa sa se intalneasca cu el numai atunci cand acesta are chef. Si… nu prea poate sa pstreze un interes pentru acel tip vreme mai indelungata.

Care este diferenta dintre aceste doua femei?

Oamenii au tendinta de a da raspunsuri cinice: „Poarta-te jalnic cu ei si ii ai la picioare.”

Iti vor spune ca lectia e clara: O femeie trebuie ca in mod activ sa joace rolul inaccesibilei, s apara indiferenta sau chiar sa para neatinsa de stradania si farmecele barbatului care vrea sa o cucereasca, asta daca vrea sa pastreze viu interesul acelui barbat pentru ea. Ceea ce este de fapt o mare eroare de gandire: nu faci decat sa sari dintr-o extrema la alta (comportamentul unei persoane care vrea sa faca intotdeauna pe plac, in mod excesiv – la raceala excesiva si jocuri copilaresti);

