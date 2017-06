Oracolul CEASULUI DIGITAL: Ce mesaj al destinului iti transmit numerele repetitive, numerele in oglinda si numerele duplicat?

Daca universul iti vorbeste prin numere, cifre si prin intermediul timpului, atunci de ce sa nu il asculti? Nimic nu este intamplator daca pe parcursul unei zile ochii iti pica intamplator asupra aceleiasi ore a ceasului digital. Daca nu i-ai acordat atentie pana acum, poate ca ar fi bine sa o faci. Banalul ceas digital se poate transforma intr-un adevarat mesager al timpului si al destinului daca esti dispus(a) sa il asculti.

Prin urmare, ti s-a intamplat sa te uiti la un ceas si sa vezi de mai multe ori aceeasi ora? Unele combinatii numerologice sunt mai puternice decat altele, cu precadere numerele repetitive, numerele in oglinda si numerele duplicat. Daca ti-au picat ochii pe o astfel de combinatie a ceasului digital, iata-i semnificatia:

1. Numerele duplicat - ce mesaj din partea destinului iti transmit?

Foto: Pexels.com

00.00 – Ti se indeplineste o dorinta foarte profunda, mai ales daca iti este si benefica.

01:01 - Sentimentele care ti-au fost declarate sunt si adevarate. Cineva se gandeste la tine.

02:02 – Primesti o propunere inedita de la cineva din anturajul tau. Decizia de a o accepta iti apartine.

03:03 – Portile iubirii se deschid pentru tine, cineva este puternic atras de tine.

04:04 – Orice problema are rezolvare. Solutia ti se va revela in curand, priveste lucrurile cu atentie si realism.

05:05 – Trebuie sa iti explorezi potentialul, cineva drag te sustine si crede cu adevarat in tine

06:06 - Cupidon iti bate la usa, sunt sanse mari sa te indragostesti cu viteza luminii.

07:07 - Astazi este o zi ce necesita precautie. Ai grija cu autoritatile.

08:08 - Ti se schimba norocul in cariera. Succesul vine atunci cand faci lucrurile din suflet.

09:09 - Primesti o lectie despre prietenie si toleranta, lasa-ti inima si ochii largi deschisi.

10:10 - Este timpul sa te pregatesti pentru iubire. Cineva se indragosteste de tine.

11:11 - Depasesti dificultatile si reusesti in ceea ce ti-ai propus. Cooperarea poate fi calea catre fericire.

12:12 - Pune-ti o dorinta si crede in ea.

13:13 - Citeste semnele, fereste-te de necazuri, energii si oameni negativi.

14:14 – Te indepartezi de pericole cu ajutorul celorlalti. Asculta-le sfatul.

15:15 - Refuzul de a te schimba sau respingerea schimbarii nu sunt calea potrivita pentru tine. Fii flexibil(a).

16:16 – Amana riscurile pentru ziua de maine.

17:17 - Discuti cu persoana iubita despre nevoia ta de siguranta si apreciere. Esti iubit(a).

18:18 - Optimismul deschide toate usile si iti reda increderea in viata.

19:19 – Ca sa iti gasesti dragostea adevarata, echilibreaza-te mai intai in interior.

20:20 – El (ea) se gandeste la tine, dar tu te gandesti la el(ea)? Sinceritatea in relatii este cruciala!

21:21 – Pentru a atrage binele in viata ta, fa bine. Universul iti sustine pasii.

22:22 - Primesti un telefon important sau o veste neasteptata. Poti avea parte de o surpriza placuta.

23:23 - Ai de facut o alegere dificila, dar importanta. Asculta-ti inima inainte de a apela la ratiune.