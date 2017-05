Omar Khayyam: 29 de cugetari ravasitoare despre viata (si durerile, sensul, fericirea ei) de la filozoful Orientului

Esti nefericit? Nu te gandi la durerea ta si nu vei suferi... Citeste cateva dintre cele mai interesante cugetari ale lui Omar Khayyam, acest mare umanist si om de stiinta persan. Te vor ajuta sa gusti mai mult din viata si din fericirea pe care o are de oferit, chiar daca uneori (sau deseori) nu mai gasesti nici macar puterea de a zambi.

Omar Khayyam (1048-1131), acest mare ganditor, poet, astronom si matematician persan, a fost una dintre cele mai stralucite minti ale Evului mediu. Sunt celebre tratatele sale despre mecanica, mineralogie, geografie si astronomie, iar cele peste o mie de catrene scrise de Omar Khayyam au trecut proba timpului. Chiar daca i se mai spune si “filozoful Orientului”, Omar Khayyam este cunoscut si pentru contributia adusa la reformarea calendarului iranian. Omar Khayyam s-a nascut in Iran.

In ciuda amprentei pe care fanatismul religios a jucat-o in acea epoca, in opera si lucrarile lui Omar Khayyam putem intrezari un spirit liber, care gandea liber si descatusat de cutume religioase. Te invitam sa descrifram si sa savuram impreuna putin din filozofia si intelepciunea persana, citind cateva dintre cele mai interesante cugetari ale acestui umanist si om de stiinta.

29 de cugetari de la Omar Khayyam, filozoful Orientului



1. Fiindca nu stii ce te-asteapta maine, lupta sa fii fericit astazi.

2. Cu cat este mai mic sufletul cuiva, cu atat are nasul mai sus. El tinde sa ajunga cu nasul acolo unde cu sufletul nu a ajuns.

3. Poti seduce un barbat care are sotie, poti seduce un barbat care are amanta, dar nu poti seduce barbatul care are o femeie iubita.

Foto: Cesar Ojeda /Flickr.com

4. Esti nefericit? Nu te gandi la durerea ta si nu vei suferi.

5. A te darui - nu inseamna a te vinde. Si a dormi alaturi - nu inseamna a petrece noaptea impreuna. A nu te razbuna - nu inseamna a ierta. A nu fi alaturi - nu inseamna a nu iubi.

6. Iata singurul adevar: suntem pionii misterioasei partide de sah jucata de Dumnezeu. Ne muta, ne opreste, ne muta iar, apoi ne-arunca unul cate unul in cutia Neantului.

7. Nu-l invidia pe cel puternic si bogat, dupa rasarit intotdeauna vine apusul.

8. Imi apartin, pricepeti? Si sunt ceea ce sunt!

9. Inaintea venirii noastre nimic nu-i lipsea lumii; dupa plecarea noastra, nu-i va lipsi nimic.

10. Nu planta copacul tristetii in inima ta. Reciteste in fiecare dimineata cartea bucuriei.

11. Te-ai intrebat de ce, la revarsatul zorilor, cocosul suspina dureros de repetate ori? Iata ce inseamna asta – in oglinda diminetii s-a aratat ca din viata ta a mai trecut o noapte fara ca tu sa-ti dai seama.

12. Daca in firea destinului ar fi fost dreptatea, atunci nu te-ai fi nascut niciodata.

13. Sa fi avut putere asupra cerului, ca alt Dumnezeu, as fi naruit bolta cereasca si as fi creat alta lume, in care omul bun sa poata dobandi ce-i doreste inima.

14. Ca sa iti traiesti viata cu intelepciune, nu ai nevoie sa stii mult. Pentru inceput, amintesti-ti doar doua reguli principale: mai bine sa flamanzesti decat sa mananci orice si mai bine sa fii singur decat sa fii cu oricine.

15. La omul iubit iubesti si defectele, iar la cel antipatic urasti chiar si onoarea.

16. Intr-o singura fereastra privesc doi. Unul a vazut ploaia si noroiul. Altul – frunzele verzi, primavara si cerul senin.

Foto homepage: Diyar se /Wikipedia

