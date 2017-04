Ascult-o: Aceasta Mantra te va ajuta sa iti recapeti puterea personala si sa iti cresti vibratia

Ascultati aceasta mantra ritmica si deosebit de poetica. Este o mantra de autoimputernicire, o mantra frumoasa care va va ajuta sa va recapatati puterea interioara personala. Este o mantra superba, cu un efect linistitor asupra sufletului, scrisa in alfabetul Shahmukhi de Shri Guru Gobind Singh ji. Aceasta mantra frumoasa face parte din Jaap Sahib, rugaciunea de dimineata care se practica in sikhis.

Se spune ca ascultarea acestei mantre te linisteste si te ajuta sa iti regasesti echilibrul interior, dar dizolva in acelasi timp mania si te ajuta sa faci fata depresiei. Ascultati-o atunci cand va simtiti nelinistiti, agitati, blocati, plini de anxietate si de dureri si va va schimba vibratia si starea de spirit. Cuvintele folosite in cadrul acestei matre au scopul de a ne alinia la divin si de a ne potenta calitatile divine existente si in interiorul nostru. De asemenea, ascultarea acestei mantre ajuta si la activarea si deschiderea chakrelor, ajutandu-ne sa facem fata provocarilor vietii.

Sfat: In timp ce ascultati mantra, respirati adanc si lasati-va relaxati de ritmurile ei linistitoare. Imaginati-va ca zambiti, ca sunteti fericiti, ca viata voastra este calauzita de divinitate si de aceea totul va fi cat se poate de bine.

Mantra pentru recuperarea puterii personale si pentru a-ti creste vibratia

Ajai Alai – Invincibil. Indestructibil.

Abhai Abai - Fara de frica. Fara de schimbare.

Abhoo Ajoo - Neformat. Nenascut.

Anaas Akaas - Nepieritor. Eteric.

Aganj Abhanj - De nedistrus. De nepatruns.

Alakh Abhakh - Nevazut. Neafectat.

Akaal Dy-aal - Fara de moare. Plin de mila.

Alaykh Abhaykh - De nedescris. Incomparabil.

Anaam Akaam - Fara de nume. Fara de dorinte.

Agaah Ataah - De nepatruns. Etern.

Anaathae Pramaathae - De nestapanit. Distrugator.

Ajonee Amonee - Dincolo de nastere. Dincolo de tacere.

Na Raagay Na Rangay - Dincolo de dragoste. Dincolo de culoare.

Na Roopay Na Raykhay - incolo de imagine. Dincolo de forma.

Akarmang Abharmang - Dincolo de karma. Dincolo de indoiala.

Aganjae Alaykhae - De necucerit. De nedescris.

Foto: Romolo Tavani /Shutterstock