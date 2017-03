Lalelele - florile inimii. Descoperiti istoria si povestea celor mai indragite flori de pe planeta!

Voi, fetelor frumoase cu-obraji de catifea,

E mai. Vom face un lucru oprit de Sfanta Carte.

Vom varsa in iarba vin roz pana departe

Si vom schimba gradina in campuri de lalea. (Omar Khayyam)

Etimologia cuvantului “lalea” nu este nici latina, nici greceasca, ci are origini orientale. Se pare ca frantuzescul tulipa provine din turcescul “tulbend” care deriva din persanul “delbend” care insemna turban, nu putini fiind cei care aseamana forma frumoasei flori cu forma impresionantelor turbane care impodobeau vechea curtea a Imperiului Otoman. Ba unele povesti merg mai departe si mentioneaza ca vechii turci adorau sa poarte ca ornament la turbane lalele taiate. Turcii, ca si persanii, numeau insa frumoasele tulipe “lale” sau “laleh”.

Foto: Neirfy / Shutterstock

Conform anumitor clasificari, exista astazi 75 de specii de lalele, multe dintre acestea regasindu-se in Asia de vest. O diversitate incredibila de specii vechi de lalele poate fi regasita in vaile Muntilor Tien Shan, in locul unde granitele Chinei si ale Tibetului se intalnesc cu granitele Rusiei si ale Afganistanului, dar si in zona podisului Pamir.

Lalelele erau iubite si indragite in lumea musulmana inca din anul 1050 I.H, fiind cultivate in antica capitala Esfahan (Iran) si in Bagdad in splendide gradini traditionale numite “pairedeza”. Totodata, cu mult inaintea cuceririi Constantinopolului in 1453, turcii otomani au contribuit la raspandirea acestei flori in lume si au folosit-o si ca motiv in decoratiuni: in ceramica, pe peretii moscheilor, in tesaturi si covoare, in pictura. Este foarte probabil ca de la persanii din Iran si Asia Centrala, lalele sa fi ajuns in Turcia in perioada marelui imperiu selgiuc (imperiu medieval islamic sunnit turco-persan).

Foto: Elena Karnitskaya /Shutterstock

Istoricii spun chiar ca lalele erau florile preferate ale sultanului Suleiman I (1494-1566) si ale frumoasei sale Hurrem, care le adora. De asemenea, in timpul conducerii lui Ahmet III (1703-0730), lalele au devenit un simbol al abundentei si al prestigiului, perioada respectiva fiind cunoscuta si sub numele de “epoca lalelelor.” Frumusetea rara a lalelei o face insa sa fie excesiv de protejata. Unele guri spun ca sultanul a interzis cultivarea sau vanzarea ei in afara Istanbulului, cei care indrazneau sa o faca fiind amenintati cu exilul.

Se pare ca primul festival al lalelelor a avut loc de fapt in Turcia, undeva la inceputul anilor 1700, intr-o noapte cu luna plina. Sute de vaze cu lalele ravasitoare au fost amplasate in gradini in care se revarsa o lumina incantatoare din felinare de cristal. In timp ce privilegiatii oaspeti se plimbau in minunatele gradini admirand lalelele, canarii si privighetorile din colivii le incantau auzul cu trilurile lor. Mai mult, invitatilor li se cerea sa respecte un cod: culorile vestimentatiei lor trebuiau sa se armonizeze cu florile.

Foto: Fedor Selivanov / Shutterstock

In ciuda interdictiei sultanului Ahmet de comercializare a lalelelor in afara Istanbulului, vestile despre fabuloasele flori circula inca din cea de-a doua jumatate a secolului 16, iar semintele de lalele reusesc sa poposeasca in Europa. Se spune ca botanistul olandez Carolus Clusius a facut cunostinta cu De Busbecq, ambasator la curtea lui Suleiman Magnificul din Constantinopol, care I-a adus acestuia cativa bulbi de lalea din Asia Centrala.

Mai departe, cunoastem povestea :). Fascinata de aceasta floare, Olanda este cea care a devenit astazi “tara lalelelor”. Cu toate acestea, in Turcia laleaua este inca considerata floarea nationala a acestei tari si se organizeaza anual festivaluri impresionante dedicate florii. 14 specii diferite de lalea se gasesc aici, 4 fiind de origine locala.

Legenda Lalelelor





Foto: Tapiserie din lana lucrata manual; watcher fox / Shutterstock

Folclorul turc ne dezvaluie frumoasa si tragica poveste a unui print tare chipes, Farhad, indragostit nebuneste de zana Shirin. Intr-o buna zi, la urechile sale ajunge vestea ca frumoasa a fost omorata. In durerea si jalea sa, a incalecat pe un cal si a gonit peste stanci, gasindu-si sfarsitul. Legenda spune ca din fiecare picatura de sange cazuta in urma sa a rasarit o lalea rosie, facand astfel din floarea de lalea un simbol al dragostei eterne.

Lalele

De pe podele urca valuri moi

De umbra si pe masa se intind

Oglinda-si limpezeste iazul mort

Intr-un izvor cu seara cristalin.

Lumina zboara vie peste geam,

Amurgul din afara le-a uitat

Lalele ce galbene mai ard

In sfesnicul subtire pahar.

Potirul nou al florilor e pumn

Inchis osor pe cate-un licurici.

Potirul lor de portelan acum

Isi strange-n umbre focul licarit.

Lalele stinse din odaie fug,

Oglinda-n apa mortilor le ia,

Naluca lor, in vis ramane fum.

Asa doresc si sufletu-mi sa stea.

(poezie de ~ Ion Pillat)

Foto: Igor Sirbu /Shutterstock

O zi de primavara minunata sa aveti, cu multe lalele de iubit, de privit si de purtat in suflet!

Foto homepage: idiz / Shutterstock