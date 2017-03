Liam Neeson: Dragostea nu doare. Traieste si iubeste in fiecare zi ca si cum ar fi ultima!

Il stim cu totii pe actorul Liam Neeson. Il apreciem pentru prestatiile sale artistice deosebite, iar rolul sau din celebrul film “Lista lui Schindler” a fost unul memorabil, imposibil de uitat. Actorul este insa si un om deosebit, un suflet frumos, cu care viata nu a fost intotdeauna tocmai blanda. Actorul marturiseste insa ca iubeste viata asa cum este, ca ea merita traita si ne sfatuieste si pe noi sa facem la fel. Iata care sunt cele 2 mesaje pe care Liam Neeson le-a transmis prin intermediul internetului si care au facut inconjurul lumiii. Dati-le si voi mai departe celor pe care ii iubiti!

Liam Neeson: Dragostea este singurul lucru din aceasta lume care nu doare



“Toata lumea spune ca dragostea doare, dar acest lucru nu este adevarat. Singuratatea doare... Respingerea doare... Sa pierzi pe cineva drag doare... Invidia doare... Toata lumea confunda aceste lucruri cu dragostea, insa in realitate dragostea este singurul lucru care acopera toata durerea si poate face pe cineva sa se simta bine din nou. Dragostea este singurul lucru din aceasta lume care nu doare”.

In viata talentatului actor Liam Neeson a avut insa loc si o intamplare tragica. In 2009, in urma unui accident la ski, sotia acestuia, actrita Natasha Richardson, alaturi de care traia o frumoasa si solida poveste de dragoste si cu care a avut doi copii, a decedat. Indurerat, dupa o anumita perioada de timp de la moartea sotiei sale, actorul posta pe pagina sa de facebook urmatoarele cuvinte emotionante. Au atins inimile tuturor asa ca ne-am gandit sa le impartasim si cu voi:

Foto: Liam Neeson, Natasha Richardson; Credite foto: Everett Collection / Shutterstock.com

Liam Neeson: Traieste si iubeste in fiecare zi ca si cum ar fi ultima. Fiindca intr-o buna zi, va fi...



“Se spune ca cel mai greu lucru din lume este sa pierzi pe cineva pe care il iubesti. Cineva alaturi de care ai imbatranit si pe care l-ai privit crescand in fiecare zi. Cineva care ti-a aratat cum sa iubesti. Este cel mai rau lucru care i se poate intampla cuiva. Sotia mea a murit subit. Mi-a adus atat de multa bucurie. Era totul pentru mine. Acei 16 ani in care am fost sotul ei m-au invatat sa iubesc neconditionat. Trebuie sa ne oprim si sa fim recunoscatori pentru oamenii de langa noi. Caci viata este scurta. Petreceti-va timpul cu sotii/ partenerii vostri. Purtati-va frumos cu ei. Fiindca intr-o zi, cand va veti ridica privirea din telefon, ei nu vor mai fi acolo. Ceea ce am invatat cel mai mult este: traieste si iubeste in fiecare zi ca si cum ar fi ultima. Fiindca intr-o buna zi, va fi. Asuma-ti riscuri si du-te sa traiesti viata. Spune-le in fiecare zi celor pe care ii iubesti ca ii iubesti. Nu lua nicio clipa de buna. Viata merita traita.”

Foto homepage: Liam Nesson. Credite foto: CarlaVanWagoner / Shutterstock.com